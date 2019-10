Immobili: batosta per i proprietari di casa, triplicate imposte catastali

L’aumento delle tasse per la casa non è più un segreto. Gli immobili sono finiti nel mirino del governo che, nel Documento Programmatico di Bilancio trasmesso all’UE, redatto in vista dell’approvazione della manovra 2020, ha messo nero su bianco la volontà di aumentare le imposte attualmente pagate dai proprietari di casa.

Vediamo nel dettaglio le novità, la cui ufficialità arriverà solo dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, prevista entro il 31 dicembre.

Triplicate le imposte ipotecarie e catastali

Si parte dalle imposte ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari soggetti all’imposta di registro, che verranno triplicate, passando da 50 a 150 euro.

Mentre quelle sui trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva caleranno di 50 euro (da 200 a 150) per equiparare il prelievo tributario delle citate imposte sui trasferimenti immobiliari.

Ritoccata al rialzo la cedolare secca

Il governo ha poi previsto un aumento della tassazione sulla cedolare secca negli affitti a canone concordato a partire dal 2020. L’imposta del 10% verrà innalzata al 12,5%. C’è da dire che l’aliquota venne ridotta nel 2014 dal 15% al 10% con l’obiettivo di riportarla al 15% negli anni successivi ma poi la riduzione venne prorogata di anno in anno.

Adesso si prevede un rialzo ma non in maniera completa. L’obiettivo dell’aliquota è stato quello di calmierare gli affitti, anche quelli universitari.

Se il rialzo venisse confermato, per Confedelizia si tratterebbe di “un clamoroso autogol”.