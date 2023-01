Il Wef lancia l’allarme: tempesta informatica in arrivo

“C’è una tempesta informatica in arrivo”, ha dichiarato Sadie Creese, professoressa di sicurezza informatica all’Università di Oxford, durante un’intervista all’incontro annuale 2023 del World Economic Forum (Wef) di Davos, in Svizzera. E ha aggiunto:

“Questa tempesta si sta preparando ed è davvero difficile prevedere quanto sarà grave”.

Gli attacchi informatici come phishing, ransomware e attacchi DDoS (distributed denial-of-service) sono già in aumento. Cloudflare, un’importante azienda statunitense di sicurezza informatica che fornisce servizi di protezione per oltre il 30% delle aziende Fortune 500, ha scoperto che gli attacchi DDoS, che comportano il sovraccarico di un server con un flusso di traffico per interrompere una rete o una pagina web, sono aumentati lo scorso anno del 79% anno- oltre l’anno. Matthew Prince, ceo di Cloudflare, durante l’incontro annuale, ha affermato:

“C’è stata un’enorme quantità di insicurezza in tutto il mondo. Penso che il 2023 sarà un anno impegnativo in termini di attacchi informatici”.

Cybersecurity: una minaccia globale che richiede una risposta globale

C’è anche una diffusa preoccupazione che i governi aumentino il loro sostegno o il coinvolgimento diretto in operazioni informatiche dirompenti. Ciò include, in particolare, crimini informatici svolte da paesi come la Russia e la Corea del Nord.

“Questa è una minaccia globale e richiede una risposta globale e un’azione rafforzata e coordinata”, ha dichiarato a Davos Jürgen Stock, segretario generale dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). A suo avviso, “la chiave per vincere la battaglia contro il crimine informatico è, ovviamente, lavorare insieme per renderlo una priorità oltre le linee di frattura geopolitiche“.

L’incontro annuale 2023 ha coinciso con la pubblicazione del Global Cybersecurity Outlook 2023 del Wef. Il rapporto ha rilevato che i leader aziendali sono molto più consapevoli della minaccia informatica rispetto all’anno precedente. Infatti, il 91% degli intervistati ha affermato di ritenere che un evento informatico catastrofico e di vasta portata sia almeno in qualche modo probabile nei prossimi due anni. Tuttavia, lo studio conclude che le organizzazioni continuano ad affrontare sfide significative quando si tratta di affrontare efficacemente i problemi informatici.

La ricerca rileva inoltre che i potenziali obiettivi per gli attacchi informatici sono in aumento. Oggi, gli obiettivi includono non solo le agenzie governative o le grandi aziende, ma in gran parte qualsiasi organizzazione che gestisca i dati dei consumatori, non importa quanto piccola.