E’ iniziato il conto alla rovescia per il nostro evento del 16 febbraio 2023 a Milano. Saremo in Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte per l’appuntamento tra i protagonisti della consulenza finanziaria italiana organizzato da Wall Street Italia dalle ore 9:30 alle ore 13:00, intitolato “Il valore della consulenza”. Parteciperanno: Tommaso Corcos (AD di Fideuram ISPB); Massimo Doris (AD di Banca Mediolanum); Alessandro Foti (AD di Fineco Bank); Paolo Martini (AD di Azimut Holding); Gian Maria Mossa (AD di Banca Generali) e Paola Pietrafesa (AD di Allianz Bank FA). Con loro Mauro Maria Marino, neo Presidente di OCF; Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti; Giovanni Sabatini, Direttore Generale di ABI; Luigi Conte, Presidente di Anasf e Marco Deroma, Presidente di EFPA. L’evento è costruito in collaborazione con BlackRock, Invesco, Pimco e Schroders.

L’appuntamento è aperto anche alla stampa, che può inviare mail per accreditarsi con oggetto “ACCREDITO EVENTO 16/2” al nostro indirizzo: [email protected].

Sempre scrivendo alla mail [email protected] sarà possibile inviare domande da porre agli ospiti durante l’evento, specificando nell’oggetto “DOMANDA EVENTO 16/2“. Chiaramente l’appuntamento sta ricevendo una grande attenzione da parte del pubblico. I posti fisici si sono già esauriti, per cui chi volesse seguire la diretta online in live streaming può iscriversi qui. Vi aspettiamo!