Il Valore della Consulenza 2025, iscriviti subito per partecipare

Il 14 gennaio parte da Parma il Roadshow Invernale “LongEquity” di Pictet Asset Management, che attraverserà 19 città italiane con un ciclo di incontri dedicati a due pilastri della pianificazione finanziaria di lungo termine: longevità ed equity. L’iniziativa esplorerà le opportunità di un corretto bilanciamento di portafoglio in un contesto di vita media crescente, con un focus sugli investimenti azionari come strumento chiave per generare valore nel tempo.