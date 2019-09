Il tasso medio applicato alle nuove richieste di mutui per la casa

Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni (1,68%), in leggero calo rispetto alla rilevazione del mese di luglio (1,69%).

Il dato è riportato nell’ultimo bollettino mensile dell’Abi, riferito al mese di agosto. Secondo quanto precisato dall’Abi i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento si trovano sui minimi storici. Si pensi anche alla fine del 2007 il tasso medio sui nuovi mutui si attestava al 5,72 per cento.