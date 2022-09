Il sommario del numero di settembre 2022 di Wall Street Italia

È in edicola il numero di settembre di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle.

La cover story

L’intervista di copertina è dedicata a Zurich Bank, la nuova rete di consulenti finanziari del gruppo Zurich. Grazie a questa nuova realtà nasce un innovativo modello di consulenza per far cresce e proteggere il capitale umano e patrimoniale. L’ad Giovanni Giuliani ci ha raccontato i piani futuri della società.

Il dossier

Nel dossier di settembre ‘Vivere in sicurezza’ viene esaminata la cronica sottoassicurazione degli italiani e la necessità di maggiore educazione nel settore da parte di istituzione e compagnie assicurative. La fotografia del mercato assicurativo italiano mette in evidenza che soprattutto il comparto Danni sconta ancora un ritardo rispetto ad altri paesi finanziariamente più evoluti come Stati Uniti e Gran Bretagna.

Ma la sicurezza in questo particolare momento storico passa anche attraverso l’analisi della complessa situazione che sta vivendo il mercato energetico internazionale che richieste sforzi per far fronte al caro bollette e alla necessità di limitare gli sprechi.

Sezione Advisory

La sezione Advisory apre con una intervista a Marco Deroma, appena riconfermato presidente di Efpa Italia che ci ha raccontato i nuovi progetti della fondazione specializzata nella certificazione delle competenze per i consulenti finanziari italiani. Con il manager è stato fatto anche il punto sul meeting 2022 di Efpa Italia che si terrà a Firenze il 6 e 7 ottobre.

Sempre nella sezione Advisory il resoconto del roadshow di Wall Street Italia realizzato in collaborazione con Pimco nelle principali italiane per fare il punto sugli investimenti obbligazionari alle prese con il rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali.

Sezione Private

Con Gianluca Pietanesi di Eurovita è stato fatto il punto sulle polizze vita più indicata per la clientela private. Si tratta in particolare di prodotti multiramo che uniscono le caratteristiche delle gestioni separate e delle polizze unit linked. Ma non solo. Una ricerca di Deloitte chi ha permesso di fare il punto sulle ultime novità attese per il comparto del wealth management.

Sezione Tax & legal

Nella sezione Legal & Tax abbiamo esaminato, con il contributo di noti professionisti del settore, i cambiamenti attesi per le imposte di successione in Italia e l’utilizzo della forma della società semplice per gestire il patrimonio delle famiglie di imprenditori italiani sul modello della celebre società Dicembre utilizzata della famiglia Agnelli.

Sezione Investimenti

Nella sezione investimenti abbiamo fatto il punto sugli investitori in criptovalute alle prese con la pesante flessione del mercato delle valute digitali. Ma non solo. abbiamo analizzato le ultime emissione di certificati sul mercato italiano e come comportarsi nel corso di un mercato orso sui listini azionari. Nella nuova rubrica Educational realizzata insieme ad Acepi, l’associazione che raggruppa gli emettenti di certificati, cerchiamo di fare chiarezza sulle diverse tipologie di prodotti presenti sul mercato.

Sezione Impresa

Le imprese familiari italiane che aprono l’azionariato ai fondi di private equity per diventare leader mondiali nel proprio settore. E’ la storia di Kedrion, azienda del settore medicale fondata dalla famiglia Marcucci di Lucca, a cui è dedicata l’intervista di apertura della sezione.

Anche la tecnologia deve essere nell’agenda dei manager: secondo una ricerca di Deloitte nei cda delle società è necessario inserire un numero maggiore di consiglieri che hanno un focus particolare su questi aspetti.

Lifestyle

La cover story della sezione lifestyle è dedicata alla famiglia Verga che da 75 anni gestisce a Milano numerose boutique specializzate nei più famosi brand di orologi come Rolex, Cartier, Tudor e Pomellato.