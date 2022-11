Il sommario del numero di novembre 2022 del magazine Wall Street Italia

È online il numero di novembre di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina sui Piani di accumulo (PAC) è dedicata a Fidelity. Secondo gli esperti della società di gestione americana con investimenti periodici sui mercati finanziari è possibile ottenere potenzialmente rendimenti più elevati nel lungo termine in modo da soddisfare i propri obiettivi di vita come l’acquisto di una casa, un adeguato tenore di vita durante l’età della pensione, l’istruzione dei figli o fare fronte ad una spesa imprevista.

Il dossier

Nel dossier “Il PAC è per sempre” abbiamo parlato delle 5 regole degli investimenti e a cosa serve il risparmio. In particolare abbiamo poi evidenziano quali sono le principali spese che una famiglia deve affrontare nel corso della vita. Eventi che possono essere affrontati facilmente grazie ad una adeguata pianificazione finanziaria per obiettivi di vita.

Il rialzo dei tassi di interesse sta influenzando non solo i mercati azionari ma anche quelli obbligazionari e quelli dei mutui. Abbiamo quindi esaminato i titoli di Stato più interessanti e le nuove offerte per i conti deposito con rendimenti lordi fino al 4%. Inoltre abbiamo illustrato anche le alternative per fare fronte al rialzo delle rate mensili per i mutui a tasso variabile.

Sezione Advisory

La sezione Advisory si apre con un’intervista a Marco Barindelli, da qualche mese alla guida di Natixis IM in Italia. Con il manager è stato fatto il punto sugli obiettivi della società di gestione francese in Italia e le opportunità di investimento per questo particolare momento storico.

Abbiamo poi evidenziato i principali elementi che sono emersi all’Efpa Meeting 2022 di Firenze. Nella due giorni è stata ribadita l’importanza del rapporto personale tra cliente e professionista ma i più giovani guardano anche alle nuove tecnologie come il Metaverso.

Con la collaborazione di Morningstar abbiamo esaminato i flussi di raccolta dai fondi comuni in Europa dai quali è emerso una fuga dal mercato azionario a favore di quelli obbligazionari.

Sezione Private

Con l’intervista a Claudio Riva, direttore commerciale di Finint Private Bank si apre la sezione dedicata alla gestione dei grandi patrimoni. il manager ci ha illustrato i piani nel settore del gruppo veneto che dopo una serie di acquisizioni ha lanciato la nuova divisione Finint Private Bank.

Sezione Tax & Legal

Nel settore della tecnologia abbiamo esaminato con importanti contributi di studi legali e tributari le nuove licenze “Can’t Be Evil” che mettono a disposizione dei creatori di NFT contratti di licenza in grado di regolare l’attribuzione dei diritti di sfruttamento dell’opera incorporata.

Ma non solo. Abbiamo anche affrontato le ultime novità sulla tassazione dei dividendi distribuiti da società quotate sui listini internazionali.

Sezione Investimenti

La sezione Investimenti di apre con un’analisi sul cosiddetto rally di Natale che spesso caratterizza il mese di dicembre sui listini internazionali. La probabilità di un rialzo a Wall Street è sempre elevata ma questo anno pesano le aspettative per le mosse della Federal Reserve nel 2023.

Abbiamo poi cercato di capire come si raggiunge la libertà finanziaria. Secondo Silvia Vianello non riuscirai mai a moltiplicare le tue finanze o a migliorare lo stile di vita se prima non ne prendi il controllo attraverso strategie di gestione del denaro, che devono essere semplici.

Grazie al contributo di Acepi abbiamo poi esaminato il funzionamento dei certificati Bonus e Bonus Cap.

Sezione Impresa

Grazie all’intuizione di Giancarlo Parolini e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia abbiamo cercato di capire come si realizza il sogno dell’indipendenza energetica, almeno in casa propria. Con benefici per sé e l’ambiente.

Le tematiche legate all’Impact investing sono state affrontate da Finanza.tech secondo la quale sono necessarie però regole più chiare per favorire il ritorno finanziario e sociale degli investimenti.

Nelle pagine dedicate al Fintech con gli esperti di Deloitte abbiamo parlato di Metaverso e di come questa tecnologia porterà nuove opportunità di business. Dell’economia del Metaverso si parlerà anche durante i Fintech Talks di Deloitte il prossimo 28 novembre.

Sezione Lifestyle

La cover story della sezione Lifestyle è dedicata ad Andrea Gentilini ceo di Luxury Living Group, azienda italiana leader nel segmento dell’arredamento di lusso. Il CEO del gruppo ci ha raccontato gli step che hanno portato a questo traguardo.