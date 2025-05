Il sommario del numero di maggio 2025 di Wall Street Italia

È online sull’App in formato digitale e a breve anche nelle edicole italiane il numero di maggio 2025 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti). Di seguito il sommario con i temi salienti del nuovo numero.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

La Cover story

La Cover Story di maggio è dedicata a Giovanni Costantino, Fondatore del Gruppo Toscano specializzato nella progettazione e realizzazione degli yacht, il quale ha formulato la sua previsione sul settore e sulla crescita economica del nostro Paese su scala globale.

Il dossier

Tra giovani, investimenti e futuri consulenti finanziari. Ricerche, sondaggi, analisi di esperti mettono al centro dell’attenzione il rapporto tra ragazzi e finanza, con uno sguardo importante anche al tema dell’educazione finanziaria. Perché il futuro dell’Italia passa anche e soprattutto più giovani.

Advisory

Emanuele Bellingeri, Country Head Italia di UBS AM, sottolinea l’importanza delle competenze nell’ottimizzazione dei portafogli e l’0fferta di un servizio di altissima qualità ai propri clienti. Poi Costanza Ramorino, Head of HR di ING Italia, ricorda l’importanza delle donne nelle reti. Preziose anche le voci istituzionali di Marco Tofanelli di Assoreti e Giuseppe Conte di Anasf sul fronte delle nuove leve nella consulenza.

Insurance

Emanuela Mantini, Chief Customer & Distribution Officer del Gruppo Helvetia Italia, ha parlato invece dell’importanza strategica dell’educazione assicurazione per i giovani soprattutto in un Paese come il nostro.

Private banking

Antonella Massari, Segretario generale di AIPB, torna ad affrontare il tema longevity e i migliori metodi per affrontare al meglio tale sfida dal punto di vista patrimoniale.

Investimenti

Gli esperti di Checksig, Ferdinando Ametrano, Paolo Mazzocchi e Michele Mandelli, passano in rassegna le prospettive di crescita del settore crypto, il quale si avvia ad entrare anche nel mondo delle banche. Poi, uno sguardo alle più interessanti nuove emissioni sul fronte dei certificati con Vontobel, UniCredit e Acepi.

Impresa

Nicola Occhinegro, Founder & CEO di Finanza.tech, affronta il tema delle nuove figure professionali 4.0 che ormai dominano sempre più la scena nei contesti corporate in tutto il nostro Paese.

Tax & Legal

Stefano Simontacchi e Francesco Scandone, Partner di BonelliErede, analizzano a fondo l’approccio fiscale dell’Italia al digitale. Tale argomento riguarda da vicino le imprese digitali, che vanno incontro a novità importanti tra svolte normative nazionali e internazionali.