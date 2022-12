Il sommario del numero di dicembre 2022 del magazine Wall Street Italia

È in edicola e online il numero di dicembre del magazine Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina è incentrata su Fineco Asset Management. La società di gestione del gruppo Fineco è specializzata in soluzioni di investimento innovative, efficienti e in linea con le esigenze, anche le più complesse, dei clienti.

Il dossier

Il dossier di questo mese è intitolato “L’imprevedibile 2023” nel quale sono stati presi in considerazione le principali variabili in grado di condizionare i prossimi mesi. Ma non solo. Le previsioni devono tenere conto del fattore umano. In particolare la chiave per investire con successo è l’autocontrollo, ma lo è anche per evitare l’autoillusione che porta a credere che la situazione attuale possa proseguire all’infinito.

Advisory

Nella sezione dedicata ai consulenti finanziari Matteo Astolfi di Capital Group ha illustrato la view della società di gestione sulle scelte di investimento da compiere in questa fase, in particolare sulla capacità di selezionare i titoli giusti per cogliere nuove opportunità.

Nelle pagine successive Paolo Martini di Azimut illustra il suo nuovo libro “Corporate Fintech Consultant” che fa il punto sull’evoluzione del ruolo del consulente finanziario, alla luce dei cambiamenti delle banche e del settore finanziario in generale.

Private

In occasione del VIII Forum Aipb abbiamo intervistato il presidente dell’Associazione Andrea Ragaini che ha delineato gli scenari futuri per il settore specializzato nella gestione di grandi patrimoni.

Abbiamo poi esaminato come investono la loro ricchezza gli americani. Dall’analisi emerge che all’aumentare del patrimonio cresce la quota detenuta in azioni.

Tax & Legal

Nella sezione Legal abbiamo esaminato le nuove regole europee in arrivo per i broker che operano in criptovalute. Secondo gli esperti il caso FTX velocizzerà la regolamentazione degli operatori in cripto. Le regole previste dal MiCA avrebbero potuto evitare il crack del secondo exchange più grande del mondo

Ma non è tutto. Abbiamo anche esaminato le possibilità offerte dal Lussemburgo per costituire fondi alternativi in tempi rapidi in grado di investire in una pluralità di beni materiali e immateriali, in forma pubblica o riservata.

Assicurazioni

Con Giulia Raffo, CFO di Generali Italia abbiamo fatto il punto sul mercato assicurativo italiano. La manager si attende per il 2023 un anno di crescita per il mondo delle polizze in Italia.

Una ricerca di Excellence Consulting ha poi evidenziato il trend che pone le compagnie assicurative nettamente in cima alle preferenze degli over 65 rispetto ai tradizionali istituti di credito per quanto riguarda l’intermediario preferito.

Investimenti

La sezione Investimenti apre con alcuni consigli di Warren Buffett, uno dei più grandi investitori di tutti i tempi. I suoi consigli sono sempre guardati con particolare attenzione soprattutto durante le fasi di mercato volatili.

Nella a rubrica Vita da Trader scopriamo insieme alcuni dei falsi miti sul denaro che magari in questo momento stanno bloccando anche te nel vivere la vita che vorresti.

Sempre nella sezione Investimenti abbiamo esaminato alcuni nuovi certificati di Vontobel che presentano barriere molto profonde per prendere posizione sui temi del momento.

Anche le nuove emissioni di certificati Unicredit offrono premi mensili condizionati per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata.

Nella sezione educational a cura di Acepi è stato descritto il funzionamento dei Cash Collect, prodotti finanziari adatti agli investitori che vogliono incassare una rendita periodica per un certo periodo, con un’ampia protezione del capitale.

Imprese

La Cover della sezione Imprese è dedicata a Tulips, il supermercato online fondato da Enrico Martini e Mattia Mordenti che ha ampliato il suo raggio d’azione anche nelle Marche. Previsto inoltre l’ingresso di nuovi investitori nel capitale sociale.

Quale bilancio piace ad una banca? Quando un’azienda chiede un finanziamento gli istituti di credito vogliono vedere imprese che dimostrano di avere sotto controllo tutte le principali grandezze finanziarie. Lo spiegano gli analisti di Infinance.

Nelle pagine dedicate al fintech abbiamo esaminato con Deloitte gli aspetti dedicati alla sicurezza informatica. Secondo gli esperti della società di consulenza, con il lavoro da remoto e la trasformazione digitale in corso le aziende dei servizi finanziari devono pensare di adottare seriamente il cloud.