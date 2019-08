Il re degli hedge fund Dalio: “non perdete questa opportunità di investimento”

Nonostante la guerra commerciale, la frenata economica, il miliardario Ray Dalio, fondatore del fondo hedge Bridgewater Associates, non ha dubbi: gli investitori non devono uscire dal mercato finanziario cinese che, nel lungo termine, offre enormi opportunità. Secondo Dalio, non investire in Cina è “molto rischioso” ed è meglio essere in anticipo che in ritardo

Passando ad analizzare le tensioni commerciali, il miliardario si è detto fiducioso sull’ipotesi che, alla fine, sia gli Stati Uniti che la Cina, emergeranno vincitori dalla guerra in corso. “Penso che ci sarà una ristrutturazione dell’ordine mondiale in termini di cambiamenti nelle catene di approvvigionamento, di player nelle tecnologie” ha spiegato in un’intervista su YouTube, spiegando che sarebbe saggio puntare “su entrambi i cavalli in gara”.