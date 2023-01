Il petrolio potrebbe tornare oltre i 100 dollari. Ecco perché

La prossima tornata di sanzioni dell’Unione Europea sul petrolio russo dovrebbe entrare in vigore il 5 febbraio 2023. Arriva in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte del paese e interesserà i prodotti petroliferi raffinati come il diesel. Segue un embargo dell’Ue sulle importazioni marittime di greggio russo in vigore dal 5 dicembre 2022 e una mossa del G7 per limitare il petrolio del paese a 60 dollari al barile. Entrambe le misure mirano a smorzare le entrate delle esportazioni di Mosca, pur mantenendo il greggio russo che scorre attraverso i mercati globali per evitare uno shock dell’offerta.

Secondo diversi analisti il prossimo round di sanzioni, combinato con un rimbalzo della domanda cinese con l’allentamento delle restrizioni zero-Covid, probabilmente spingerà i prezzi del petrolio più in alto.

La produzione di petrolio russo potrebbe diminuire drasticamente

“Prevediamo che il divieto europeo sui prodotti grezzi e raffinati russi trasportati via mare comporterà un calo della produzione russa di almeno 1 milione di barili al giorno nel 2023, con la Russia che avrà difficoltà a trovare mercati alternativi, ” ha dichiarato Giovanni Staunovo, analista di materie prime presso UBS Global Wealth Management.

In effetti, la Russia ha minacciato di tagliare la produzione fino a 700 mila barili al giorno in rappresaglia al prezzo massimo del G7, suggerendo un altro potenziale colpo alla produzione di petrolio del paese.

La nazione ha dirottato volumi crescenti del suo petrolio verso l’India e la Cina a causa delle crescenti tensioni politiche con l’Europa, uno dei suoi maggiori mercati, a causa della guerra in Ucraina. Nella settimana precedente al 9 dicembre, Mosca ha inviato in Asia l’89% del suo greggio, per circa 3 milioni di barili al giorno.

Ma le spedizioni verso l’Asia si stanno ora rivelando più difficili poiché le sanzioni europee rendono più difficile trovare un numero sufficiente di navi assicurate per trasportare il greggio russo.

I prezzi potrebbero superare i 100 dollari al barile

Con le forniture globali che dovrebbero essere ridotte, i prezzi del greggio probabilmente saliranno oltre i 100 dollari al barile, secondo Staunovo di UBS Global Wealth.

“L’embargo sul greggio trasportato via mare da ora e sui prodotti combustibili da febbraio avrà probabilmente un impatto a sostegno dei prezzi sui mercati”, ha affermato Hansen, responsabile della strategia delle materie prime di Saxo. Tali rischi aumentano la probabilità che i prezzi del petrolio superino i 100 dollari al barile, secondo Hansen. Ha aggiunto Staunovo:

“Dopo un primo trimestre debole, vedo che il prezzo del Brent sta tornando a un intervallo di $ 90-100 dollari. Ciò che accadrà in seguito dipenderà dalla forza di un rallentamento economico in arrivo”.

I prezzi del petrolio hanno registrato una tendenza al rialzo da metà dicembre, dopo mesi di calo. Il greggio Brent, punto di riferimento internazionale, è aumentato di oltre il 10% rispetto ai minimi di quest’anno raggiunti all’inizio di dicembre, attestandosi a circa 83 dollari al barile all’ultimo controllo di venerdì.

“Il vero test arriverà il 5 febbraio con l’implementazione di un divieto sui prodotti”, ha detto Dickson di Rystad. Ha poi aggiunto: