Il numero medio di figli per donna a livello mondiale registrato nel corso del 2018 secondo i dati elaborati da Kipp Texas. In un’ottica generazionale il tasso di fecondità che assicura ad una popolazione la possibilità di riprodursi mantenendo costante la propria struttura è pari a 2,1 figli per donna. In Italia il dato è pari a 1,50, dimezzato rispetto al 1919 quando si attestava a 3,24.