Il mondo della consulenza finanziaria piange Luciano Liccardo

Sono quelle notizie che non vorremmo mai scrivere e nemmeno leggere. Lunedì 2 giugno ci ha lasciato Luciano Liccardo, 73 anni, storica figura della consulenza finanziaria che nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi istituzionali all’interno di Efpa Italia e in Anasf.

Professionista molto apprezzato, stimato e benvoluto, ha dedicato gran parte della sua vita lavorativa alla promozione dell’etica e della professionalità nel settore finanziario tra le citta di Padova, Bolzano e Milano.

Dopo la laurea in scienze politiche a Padova, Liccardo ha iniziato la sua carriera nella consulenza finanziaria nel 1986, lavorando come promotore finanziario, supervisore e manager per Fideuram e Allianz Bank fino al 2011. Nel periodo 2000-2009 è stato anche coordinatore regionale dell’Anasf per il Trentino Alto Adige.

Successivamente, dal 2009 al giugno 2019, ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale di EFPA Italia, contribuendo allo sviluppo degli standard professionali per i consulenti finanziari in Italia e in Europa.

Appassionato di divulgazione finanziaria, Liccardo è stato anche l’ideatore e speaker del podcast “Risparmiare Informati e Sostenibili”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Alumni dell’università di Padova e Positive Finance.

Molti i messaggi di affetto che sono comparsi sui profili social, per ricordarne lo spessore umano e professionale.