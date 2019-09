Il calo registrato dalle vendite di auto in Italia

La flessione registrata dalle immatricolazioni di auto in Italia da inizio anno. Le unità vendute fra gennaio ed agosto sono state 1.325.162.

Nel solo mese di agosto si sono registrate 88.939 immatricolazioni, in calo del 3,1% rispetto a un anno fa. Tra le motorizzazioni continua la flessione del diesel, che ad agosto ha ceduto il 24,5% delle vendite su base annua (per una quota di mercato che passa al 41,7%). Le vetture elettriche aumentano le vendite, ad agosto, del 174% (0,6% di quota), mentre nel periodo gennaio-agosto la crescita è stata del +114,1% con una rappresentatività marginale dello 0,5% del totale mercato.