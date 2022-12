Idrogeno: Germania pronta a convertirsi dopo la crisi del gas

Dal momento in cui le esportazioni di gas russo verso la Germania sono state interrotte per la prima volta a giugno, l’azienda tedesca Kelheim Fibers ha iniziato a cercare opzioni alternative per mantenere i suoi motori in funzione. Di conseguenza, l’azienda bavarese, le cui fibre sono utilizzate in qualsiasi cosa, dalle bustine di tè ai tamponi, potrà utilizzare gasolio invece del gas a partire da metà gennaio.

Lo svantaggio è che aumenterà le emissioni di carbonio e, a lungo termine, l’azienda sta valutando di passare all’idrogeno, che è una fonte di energia molto più pulita a condizione che sia prodotta utilizzando energia rinnovabile. Ha affermato Craig Barker, amministratore delegato dell’azienda:

“Vogliamo essere una delle prime grandi aziende in Baviera a passare all’idrogeno”.

I costi energetici rappresentano oltre il 60%-70% delle spese variabili dell’azienda, superando quella della sua principale materia prima, ha affermato Barker.

La riduzione delle forniture di gas alla Germania da parte della Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca a febbraio, ha costretto Berlino a riattivare o prolungare la durata delle sue centrali elettriche a carbone, mettendo a repentaglio gli obiettivi di emissioni di gas serra.

Kelheim Fibers, che finora ha coperto l’85% del fabbisogno energetico con il gas, è in trattative con le parti interessate per le importazioni di idrogeno con un consumo annuo previsto di circa 30.000 tonnellate, a partire dal 2025, ha aggiunto Barker.

“Abbiamo sicuramente bisogno di infrastrutture”, ha detto, aggiungendo che sarà necessario un gasdotto per connettersi alla raffineria tedesca Bayernoil e un porto per coprire la domanda che la società non può soddisfare dall’idrogeno prodotto internamente.

All’inizio di questo mese, il ministero dell’Economia tedesco ha approvato la costruzione della prima rete di gasdotti per l’idrogeno del paese. Ha inoltre annunciato un piano d’azione per sostenere le piccole e medie imprese nel passaggio alla produzione climaticamente neutra, compresa l’espansione delle infrastrutture per l’idrogeno.

È necessario di più per accelerare gli investimenti nell’idrogeno, inclusa una legge sull’idrogeno per ridurre la burocrazia e regolare rapidamente l’accelerazione dell’idrogeno, ha affermato all’inizio di questo mese l’associazione dell’industria dei servizi pubblici BDEW.

“Il 2023 deve fornire nuovo slancio per gli investimenti in energie rinnovabili, idrogeno, centrali elettriche a gas capaci di idrogeno e reti energetiche”, ha affermato il presidente del BDEW Kerstin Andreae.