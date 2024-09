I ricchi si trasferiranno in queste città europee. Londra fuori dalla top five

I milionari stanno puntando gli occhi sulle città europee e Londra non rientra nella top five. Circa l’83% degli individui con un alto patrimonio netto, ossia coloro che guadagnano 1 milione di dollari o più, che stanno considerando di trasferirsi in un altro Paese, preferiscono la vita in città per le opportunità culturali ed economiche che offre contro un 17% che preferisce invece le località rurali e di villeggiatura per il paesaggio naturale e lo stile di vita più lento.

Le città europee dove si trasferiranno i milionari

La società di consulenza immobiliare Knight Frank ha intervistato 700 persone con un elevato patrimonio netto provenienti da 11 Paesi diversi, tra cui Regno Unito e Stati Uniti, per conoscere la loro opinione sulle città e le località europee più attraenti. L’indagine ha classificato 10 città e località turistiche sulla base dell’“European Lifestyle Monitor”, che le valuta in base a cinque parametri chiave: economia, qualità della vita, ambiente, infrastrutture, mobilità e capitale umano.

Secondo il rapporto di Knight Frank, le prime cinque città europee in cui gli individui con un alto patrimonio stanno pensando di trasferirsi nel 2024 sono:

Parigi Berlino Barcellona Vienna Madrid.

Parigi è in cima alla lista e si distingue in categorie come l’economia e il capitale umano, che comprende fattori come università, sedi aziendali e investimenti culturali. Tuttavia, Londra – spesso considerata un hub per i super-ricchi – non è nemmeno entrata nella top five, piazzandosi al settimo posto. La notizia arriva dopo che un rapporto separato di Henley & Partners ha mostrato che il Regno Unito non è più un paradiso per i milionari: si prevede che nel 2024 la Gran Bretagna perderà almeno 9.500 persone con un alto patrimonio netto, rispetto ai 4.200 dell’anno precedente.

Henley ha osservato che negli anni ’50 e nei primi anni 2000, un gran numero di famiglie ricche provenienti da Europa, Africa, Asia e Medio Oriente affluivano nel Regno Unito, ma dopo la Brexit, tra il 2017 e il 2023, il Regno Unito ha perso 16.500 milionari a causa della migrazione. Altri motivi sono i potenziali aumenti delle tasse scolastiche private e l’elevata tassazione degli immobili.

Perchè i milionari vogliono trasferirsi

Le priorità dei milionari quando si trasferiscono sono la sicurezza e la privacy, seguite da occupazione, tasse e istruzione. La Gen Z e i millennial tendono a dare priorità all’occupazione, mentre le generazioni più anziane sono più preoccupate dalla tassazione.