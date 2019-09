I milioni di posti di lavoro vacanti negli Usa

Si tratta delle offerte di lavoro negli Stati Uniti relative al mese di luglio pari a 7,217 milioni di unità. Il dato viene calcolato su base mensile dal Bureau of Labor Statistics. Questo indicatore ha segnato il terzo calo consecutivo su base mensile dopo il massimo toccato nel mese di gennaio quanto i posti vacanti avevano raggiunto i 7,581 milioni di unità.

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti si attesta al 3,7%, in prossimità dei minimi storici e questi valori non si registravano dagli anni ’70.