Il Dolby Theatre di Los Angeles è da sempre il palcoscenico perfetto dove si alternano vincitori di statuette e vincitori di stile alla notte degli Oscar

A cura di Redazione Wall Street Italia

La 95esima edizione degli Academy Awards si è conclusa nella notte con il trionfo del film “Everything Everywhere All At Once”, la pellicola dei due registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert che, candidata a 11 nomination, ha conquistato ben 7 premi tra i quali Miglior film, Miglior regia, Miglior Attrice protagonista a Michelle Yeoh e il Miglior attore non protagonista a Ke Huy Quan.

Durante la serata più glamour di Hollywood, a trionfare sono state anche le creazioni d’alta moda, quest’anno caratterizzate da silhouette ampie, drappeggi, spacchi e strass nelle tonalità più classiche che vincitrici, candidate, ospiti e presentatrici, hanno deciso di indossare per l’occasione. E così ecco che il tappeto rosso, per questa edizione reso invece di una delicata sfumatura color champagne, è diventato il palcoscenico perfetto dove tra Haute Couture, tonalità intramontabili e nuance accese, in fatto di stile hanno trionfato le dive del cinema: da Cate Blanchett a Lady Gaga, passando per Michelle Yeoh e Cara Delevigne, ecco i look più belli della notte degli Oscar 2023 secondo Wall Street Italia.