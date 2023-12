I fondi Apax acquisiscono OCS e Finwave, creando una piattaforma leader nel software finanziari

I fondi gestiti da Apax Partners LLP hanno concluso l’acquisizione di OCS da Charme Capital Partners e di Finwave dal Gruppo Lutech, creando uno dei principali player in Europa nel settore del software finanziario. Le due aziende continueranno a rivolgersi ai propri clienti con i brand di OCS e di Finwave.

Ocs e Finwave per accelerare lo sviluppo di soluzioni software innovative

OCS è un partner digitale di riferimento nel settore del credito al consumo, ed offre software e servizi multicanale end-to-end in Italia, Spagna e Messico. OCS supporta banche e istituti finanziari specializzati, guidandoli lungo la rivoluzione LendTech e ridisegnando i modelli del credito al consumo, grazie a una profonda esperienza nel settore e a funzionalità software avanzate.

Finwave è un leader nell’ambito dei software finanziari specializzati per il factoring, leasing, UTP/NPL, post trading e global custody. Finwave vanta una relazione consolidata con primari istituti finanziari e di credito, principalmente focalizzati sul mercato italiano.

La combinazione tra OCS e Finwave crea una piattaforma europea nel software finanziario con € 100 milioni di fatturato. Insieme, OCS e Finwave sfrutteranno le rispettive competenze per accelerare lo sviluppo di soluzioni software innovative a supporto dell‘evoluzione di operatori e istituti finanziari. In combinazione, OCS e Finwave potranno meglio rivolgersi ai clienti italiani e internazionali, offrendo loro una varietà completa di soluzioni e software, dal consumer e corporate finance ai capital markets.

Le dichiarazioni di Apax, OCS e Finwave

Gabriele Cipparrone, Partner di Apax, ha commentato:

“Siamo estremamente entusiasti di questa operazione. La combinazione di OCS e Finwave creerà una piattaforma europea di software finanziario unica, con un enorme potenziale di crescita. Non vediamo l’ora di collaborare con entrambi i team per realizzare la nostra visione per il business, creando un partner tecnologico affidabile, innovativo e pronto a cogliere le sfide della trasformazione digitale”.

Gianni Camisa, CEO di OCS, ha dichiarato:

“Desidero ringraziare Charme Capital Partners – a livello personale e da parte di tutto il team di OCS – per essere stato un azionista e un partner capace e molto professionale per tutti noi. Durante il loro mandato, OCS è potuta diventare una società strutturata e guidata da un management team esperto, rafforzando al contempo la struttura con un ampio piano di assunzioni. Sotto la proprietà di Charme, OCS è cresciuta, ha implementato una nuova vision e strategia, si è espansa a livello internazionale e ha fissato obiettivi ambiziosi in termini di innovazione e sviluppo prodotto. Con Apax compiremo un ulteriore passo avanti. L’acquisizione di OCS da parte di Apax e la collaborazione con Finwave segnano l’inizio di un altro entusiasmante capitolo nella nostra storia di supporto alle esigenze tecnologiche degli istituti finanziari italiani. Siamo una delle principali aziende di software in Europa focalizzate sul mercato finanziario retail, perciò questa transazione ci consentirà di continuare a offrire soluzioni innovative, come abbiamo fatto negli ultimi quattro decenni, dandoci al tempo stesso la possibilità di espandere la nostra offerta e presenza in tutta Europa. Apax, come noi, è una realtà esperta di tecnologia con una profonda conoscenza delle potenzialità del digitale e sono entusiasta di intraprendere questo viaggio”.

Willy Burkhardt, CEO di Finwave, ha affermato: