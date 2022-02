I 5 modi più veloci per diventare ricchi secondo gli esperti

Un nuovo anno è ormai iniziato e in molti pensano alle proprie finanze. In particolare c’è chi vorrebbe veder aumentare il proprio patrimonio netto o addirittura diventare ricchi. Dopo tutto, diventare ricchi permetterà non solo di avere più sicurezza finanziaria ma anche di avere più opzioni. E, naturalmente, si avrebbe la possibilità di spendere per più cose che si desidera.

“Essere ricchi significa avere libertà di tempo e di luogo, per fare le cose che contano per te”, ha detto Andrew Lokenauth, CEO di Fluent secondo cui la ricchezza passa prima dall’esser frugali. Molti milionari sono ricchi perché sanno come conservare e investire i loro soldi – e non spenderli in cose inutili”.

Al di là della frugalità, Kyle Kroeger, esperto di finanza presso The Impact Investor, definisce ricco “qualcuno (che) ha guadagnato regolarmente abbastanza da essere lontano da problemi come pagare le proprie spese fisse come l’affitto, l’elettricità e altre utenze, i costi di manutenzione dell’auto, l’assicurazione sanitaria e le spese di istruzione.”

Il problema con l’idea di diventare “ricco”, però, è che richiede molto tempo e sforzo. A meno che non si nasca in una famiglia ricca e si riceva una grande eredità, è probabile che si debba diventare ricchi combinando insieme duro lavoro e diligenza finanziaria. In realtà, probabilmente non ci sono segreti per diventare ricchi. Alcuni esperti interpellati da GOBankingRates hanno delineato alcuni dei modi migliori per diventare ricchi in maniera relativamente veloce.

Evitare (e pagare il debito)

Il debito non è necessariamente un male in tutti i casi, ma è qualcosa da evitare il più delle volte. Per esempio, i prestiti personali possono essere vantaggiosi se il capitale e il tasso d’interesse non sono eccessivi. Matt Dixon, partner RFC e consulente finanziario presso TruNorth Advisors ha sottolineato che “Se stai cercando di diventare ricco, smetti di avere così tanti debiti con le carte di credito (…)Questo non significa che non dovreste mai usare una carta di credito, ma assicuratevi di usarla in modo responsabile e di fare i vostri pagamenti mensili”.

Spendere intenzionalmente e minimizzare i costi

Se vuoi diventare ricco, è importante minimizzare i costi ed essere più preciso con le spese. Spendere intenzionalmente e minimizzare i costi richiederà di tenere un budget. Così facendo, potrete tenere traccia esattamente di quanto spendete e dove lo spendete. Il consiglio dell’esperto è di tenere una lista di controllo delle spese. “Sviluppate una lista di controllo con priorità su come spenderete le vostre buste paga quando le riceverete. Ciò include il denaro dedicato alla riduzione del debito, al risparmio, al divertimento, alle emergenze, ecc.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre al minimo i costi in modo da poter usare quei soldi per costruire ricchezza. Jeff Burrow, presidente e lead advisor di Sierra Ocean, ha detto che dovresti “trovare modi per limitare i costi del tuo stile di vita e risparmiare il 25% del tuo reddito”.

Investire il più possibile in un portafoglio diversificato

Se si vuole diventare ricchi, si dovrebbe investire il più possibile – non c’è un limite massimo a tale importo dicono gli esperti. Ci sono molte strategie di investimento diverse, ma la maggior parte degli esperti consiglia di mettere la maggior parte del denaro nel mercato azionario. Alcuni raccomandano una porzione più piccola di immobili o anche investimenti speculativi. Burrow raccomanda un portafoglio del 65% di azioni, 25% di immobili, 10% di attività speculative a scelta.

Lavora sulla tua carriera per diventare ricchi

Non c’è qualcosa che può sostituire un reddito alto ma c’è solo spazio per tagliare in termini di spese, ma non c’è limite a quanto il tuo reddito può aumentare, almeno in teoria. “Assicurati che, man mano che avanzi nella tua carriera/impresa/occupazione principale, risparmi sempre più di quanto spendi man mano che guadagni aumenti e aumenti il tuo reddito”.

Trova un lavoro extra

L’idea di un lavoretto non è una novità, ma se hai del tempo extra e puoi trovare qualcosa da fare per qualche ora alla settimana, può essere un modo potente per aumentare il tuo reddito. I lavori della Gig economy come Uber e TaskRabbit rendono facile trovare un lavoro flessibile.