I 25 titoli che hanno avuto un forte ribasso ma con utili in miglioramento

di Silvia Vianello

Il Credit Suisse ha recentemente fatto un’analisi in cui ha selezionato tra i titoli dell’indice S&P 500 (che compongono lo SPY) quelli con il maggior drawdown dal picco e che hanno utili per azione in miglioramento (ovvero EPS=earnings per share).

Nella lista stilata da Credit Suisse che vi riporto qui sotto, troviamo che il primo valore indica la diminuzione avuta sul prezzo dell’azione dal suo picco (su dati al 30 maggio), il secondo valore indica gli earnings per share ed il terzo valore indica il cambiamento di Price/Earnings.

Tra i titoli selezionati da Credit Suisse troviamo:

Nonostante la discesa del prezzo delle azioni presenti in questa lista, gli investitori si inteMassimiliano Volpe | Wall Street Italiarrogano se queste 25 aziende abbiano effettivamente “perso abbastanza” e sia arrivato dunque il momento di rientrare o se siano invece ancora troppo “care” e non abbiano quindi ancora toccato davvero il fondo.

Inoltre, l’aumento dei tassi di interesse potrebbe rimescolare ancora e molto le carte, soprattutto per quelle aziende della lista che hanno alto indebitamento e che dovranno affrontare i tassi di interessi crescenti imposti dalla Federal Reserve per cercare di limitare l’inflazione (che ricordiamo essere andata fuori controllo nonostante le tante rassicurazioni che fosse solo transitoria).