Hedge Invest SGR, la presidenza al banchiere ex Morgan Stanley

Il CdA di Hedge Invest SGR ha affidato a Galeazzo Pecori Giraldi (nella foto) la carica di presidente. L’ingresso di Pecori Giraldi, a cui il presidente uscente Antonello Manuli consegna il testimone confermando la piena continuità nell’impegno diretto della famiglia sulla società, manifesta l’intenzione della proprietà di dare avvio ad una nuova fase di sviluppo a livello internazionale, massimizzando la specializzazione e le significative competenze presenti in Hedge Invest, nonché i risultati e il posizionamento sin qui acquisiti.

In coerenza con questa visione, Pecori Giraldi porta in Hedge Invest un patrimonio di esperienze professionali e manageriali di altissimo profilo, maturate occupando cariche di vertice a livello nazionale e internazionale. Dal 2010 al 2018 alla Société Générale a Parigi con il ruolo di global head di private investment banking, precedentemente vice chairman di Morgan Stanley Europe a Londra e per oltre 20 anni presidente e amministratore delegato di Morgan Stanley in Italia e Svizzera.

Antonello Manuli, fondatore e maggior azionista di Hedge Invest, ha detto:

“A vent’anni dal suo avvio, Hedge Invest è più che mai orientata a cogliere le opportunità offerte da un panorama di mercato tanto sfidante quanto stimolante ed è un privilegio poter contare sulle doti professionali e sulle esperienze internazionali nel settore dell’investment banking e dell’asset management di Galeazzo Pecori Giraldi. Grazie al suo apporto, Hedge Invest potrà sviluppare nuove aree di business e nuove alleanze strategiche – in Italia e all’estero.

A sua volta Galeazzo Pecori Giraldi ha aggiunto:

“Sono onorato di essere stato chiamato a ricoprire la carica di presidente di Hedge Invest che è tra le SGR italiane con più tradizione nel mondo degli investimenti alternativi e che da sempre si contraddistingue per offrire ai propri investitori soluzioni innovative. L’evoluzione dello scenario competitivo porta importanti sfide che intendiamo cogliere per continuare la crescita di Hedge Invest in Italia e all’estero”.

Hedge Invest SGR, con sedi a Milano e Londra, è stata tra le prime tre SGR alternative autorizzate in Italia. Nata nel 2000 per iniziativa della famiglia di Antonello Manuli allo scopo di metterne inizialmente a frutto la pluriennale esperienza nel settore dei fondi hedge, la società si è poi progressivamente sviluppata, ampliando la sua offerta a fondi Ucits alternativi e fondi chiusi (Immobiliari, private debt e NPL).