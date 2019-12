Hays, 5 consigli per chi intende cambiare lavoro nel 2020

Numerosi professionisti cercheranno di cambiare ambiente lavorativo nel 2020. Secondo un sondaggio interno alla piattaforma della società di recruiting Hays, ben l’80% dei 5.500 lavoratori coinvolti in 150 Paesi ha espresso questo desiderio. Benché il campione non sia certo rappresentativo della totalità del mondo del lavoro, resta un segnale della voglia di svolta che accomuna migliaia di professionisti. A giustificare questo desiderio è, nel 40% dei casi, la convinzione che i tempi siano maturi per cambiare ruolo e progredire nella propria carriera. Un altro 22%, invece, ha lamentato una mancanza di formazione e crescita professionale, mentre il 13% ha dichiarato di essere insoddisfatto della propria retribuzione e dei benefit corrisposti dall’azienda.

Per chi intende imbarcarsi nella sfida del cambiamento lavorativo, Hays ha elaborato cinque consigli, eccoli: