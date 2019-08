Guerra dazi: ecco come la Cina risponderà al nuovo schiaffo di Trump

Le nuove minacce tariffarie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Cina spingeranno Pechino a intensificare gli stimoli per proteggere la sua economia da ulteriori danni. Questa secondo gli analisti di Goldman Sachs sarà la risposta del gigante asiatico messa nuovamente alle stretta dall’inquilino delle CasaBianca, che ieri ha ha anticipato tariffe del 10% su $ 300 miliardi di merci cinesi a partire dal primo settembre.

“Pensiamo che una delle azioni che la Cina intraprenderà è quella di continuare con la stimolazione dell’economia domestica, prevalentemente tramite stimoli fiscali”, ha detto Timothy Moe, analista di presso Goldman Sachs, in un’intervista alla CNBC. Non solo. L’esperto della banca americana mette ora in conto un rallentamento del il ritmo dei negoziati e nuove ritorsioni equivalenti