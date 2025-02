Gruppo Sella: 2024 in volata per il risparmio gestito

È stato un anno in volata il 2024 per il risparmio gestito del gruppo Sella. Al 31 dicembre, lo stock della raccolta globale ha raggiunto i 66,5 miliardi di euro (+17,9% rispetto al 2023), di cui 28,4 miliardi di euro in risparmio gestito e consulenza evoluta (+20,3%), con un’incidenza sul totale pari al 42,8%.

Cresce la raccolta netta

In rialzo sia il dato della raccolta netta globale, che si attesta a 7,6 miliardi di euro, con una crescita significativa rispetto al già ottimo risultato conseguito nel 2023 (pari a 5,3 miliardi di euro), sia la componente di risparmio gestito e consulenza evoluta pari a 3,4 miliardi di euro.

Anche l’andamento dei ricavi netti da servizi di investimento ha segnato un aumento a due cifre: al 31 dicembre 2024 il margine su tali servizi ha raggiunto i 209,2 milioni di euro (+11,9%).

Al raggiungimento di tali risultati ha contribuito in particolare Banca Patrimoni Sella & C., la banca del gruppo specializzata nella gestione della clientela privata e istituzionale, che ha chiuso il 2024 con asset under management pari a 27,1 miliardi di euro (+22,1% rispetto all’anno precedente). La raccolta netta complessiva è stata pari a 3,7 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi relativi alla componente in risparmio gestito e consulenza evoluta.

Buoni anche i risultati di Banca Sella, che nel 2024 ha registrato uno stock di raccolta globale di 40,3 miliardi di euro (+13,9%). La raccolta netta globale è stata positiva per 3,6 miliardi di euro, di cui 917 milioni di euro relativi alla componente in risparmio gestito e consulenza evoluta.

“Anche il 2024 si è rivelato molto importante per la business line Wealth & Asset Management del gruppo Sella, grazie ancora una volta all’importante lavoro svolto dai nostri banker e alla fiducia accordataci dai clienti – ha commentato Alessandro Marchesin, Head of Wealth & Asset Management del gruppo Sella (nella foto) – Il raggiungimento di questi risultati rafforza ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato e ci spinge a continuare a innovare e migliorare ulteriormente. Nei prossimi mesi, proseguiremo quindi a promuovere iniziative volte a sostenere la crescita organica, impegnandoci nello sviluppo di nuove soluzioni di investimento che rispondano alle esigenze emergenti del mercato”.

Banca Patrimoni Sella & C.

Nel gruppo Sella le attività di private banking sono svolte da Banca Patrimoni Sella & C. e dalla unit Wealth & Business Advisory di Banca Sella che complessivamente contano 760 professionisti, presenti su tutto il territorio nazionale attraverso 100 succursali e uffici di private banking dedicati, con un portafoglio medio di 51,3 milioni di euro.