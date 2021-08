Green pass: settimana decisiva per trasporti e scuola

Il Green pass torna sul tavolo del governo. Dopo il primo via libera, che andrà in scena il prossimo 6 agosto, l’esecutivo Draghi si prepara a varare un nuovo decreto per fissare i termini di utilizzo del certificato verde anche per il settore trasporti e per affrontare i nodi relativi alla scuola. Secondo le anticipazioni del Sole 24 Ore, la cabina di regia sarà convocata in settimana martedì o mercoledì.

In particolare, in vista della riapertura delle scuole, si discuterà dell’ obbligo vaccinale per il personale scolastico. L’obiettivo prioritario, è ormai noto, è riportare tutti in presenza a scuola, ma valutando anche l’andamento della curva epidemiologica.

“Con l’85% del personale immunizzati o in attesa del richiamo, resta prudente la posizione del Governo sull’obbligo delle dosi per la categoria: l’ipotesi prevalente è di aspettare ancora almeno fino al 20 agosto (contando di sfondare la quota del 90%) prima di prendere eventuali provvedimenti forti, come l’obbligo vaccinale” si legge sul quotidiano economico.

Green pass per trasporti e scuola?

Sempre mercoledì dovrebbe aver luogo un Cdm che riguarderà, oltre all’esame del documento del ministero dell’Istruzione, anche altri provvedimenti sul green pass, come l’introduzione – ma non c’è ancora certezza sulla data dell’entrata in vigore della misura – dell’obbligo del certificato verde anche per navi, treni e aerei a lunga percorrenza.

Sembra al momento escluso l’obbligo del certificato verde per il trasporto pubblico locale, ma alle Regioni è stato chiesto un piano dettagliato sul potenziamento dei mezzi pubblici: l’intenzione è di aumentare il numero delle corse, visto che l’80% della capienza non è sufficiente a garantire il distanziamento su metro e autobus.

Da venerdì green pass per spettacoli e ristoranti

Dal 6 agosto entra in vigore l’obbligo del certificato verde per spettacoli, cinema, centri termali, piscine, palestre e ristoranti al chiuso: esercenti e gestori si preparano alla misura, che per i trasgressori prevede multe di mille euro fino alla chiusure del locale.

Green pass: come si ottiene

Il Green pass si ottiene con la prima dose di vaccino, con tampone rapido fatto nelle 48 ore precedenti. Per chi sia guarito dal Covid è in vigore per sei mesi dopo la guarigione.