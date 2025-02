Goldman Sachs vuole crescere nel wealth management

Goldman Sachs sta valutando acquisizioni nei settori dell‘asset e wealth management, ma sarà estremamente selettiva in ogni potenziale accordo. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato David Solomon, durante la conferenza sui servizi finanziari di UBS a Miami.

“Se trovassimo qualcosa in grado di accelerare il nostro percorso nell’asset e wealth management – ha commentato Solomon – lo prenderemmo in considerazione”. Tuttavia, ha poi aggiunti: “l’asticella è molto, molto alta”.

Negli ultimi tempi, il colosso bancario Usa, dopo aver incassato perdite nel segmento consumer, si è rifocalizzato sulle sue attività principali di investment banking e trading, puntando anche a far crescere le proprie attività di asset e wealth management. E i conti del quarto trimestre hanno dimostrato la validità della strategia.

I conti

Le dichiarazioni di Solomon, che ha ricevuto un bonus azionario di 80 milioni di dollari per rimanere Ceo per altri cinque anni, un cambiamento notevole per un leader la cui posizione era un tempo incerta, arrivano a poche settimane dalla diffusione dei conti del quarto trimestre, periodo durante il quale i profitti hanno toccato i massimi da tre anni..

Tra ottobre e dicembre, la banca Usa ha messo a segno un utile netto di 4,1 miliardi di dollari (di cui 3,9 attribuibili agli azionisti ordinari), più che raddoppiato rispetto ai 2 miliardi registrati nello stesso periodo del 2023 (di cui 1,9 attribuibili agli azionisti), grazie a maggiori ricavi da commissioni sulle operazioni di M&A, debt sales e una robusta attività di trading.

Le commissioni dell’investment banking di Goldman sono cresciute del 24% a 2,05 miliardi di dollari nel quarto trimestre grazie alla sottoscrizione del debito, che ha beneficiato di una forte vendita di bond aziendali e a leva finanziaria.

Nello stesso periodo, l‘utile per azione è passato a 11,95 dollari da 5,48, mentre i ricavi sono hanno registrato un balzo del 23% a 13,9 miliardi. I dati sono superiori alle previsioni del mercato, che si aspettava ricavi per 12,37 miliardi e un utile per azione di 8,21 dollari.

Nell’intero 2024 il fatturato ha segnato un aumento del 16% a 53,5 miliardi, con spese operative in calo del 2% a 33,8 miliardi e un utile netto a + 68% a 14,3 miliardi (40,54 dollari per azione).