Goldman Sachs AM lancia una nuova gamma di ETF azionari attivi in Europa

Goldman Sachs AM amplia la sua offerta in Europa con il debutto di una nuova serie di ETF azionari attivi. Il primo fondo lanciato, il Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF (GQUS), offre esposizione al mercato azionario statunitense ed è quotato su London Stock Exchange e Deutsche Börse. Il programma prevede il lancio di altri quattro ETF dedicati ai mercati globali, europei, giapponesi ed emergenti. L’iniziativa si inserisce nella strategia di crescita della casa americana nel segmento degli ETF attivi, già avviata con i fondi obbligazionari, e punta a combinare gestione attiva e trasparenza tipica degli strumenti passivi.

Le mosse sugli ETF

In particolare, secondo quanto comunicato dal gruppo, Goldman Sachs AM ha annunciato il lancio in Europa di una gamma di ETF azionari attivi. Il GQUS è il primo di una serie di cinque fondi che saranno lanciati. Lo strumento viene quotato sul London Stock Exchange e Deutsche Börse e seguiranno ulteriori quotazioni su altre principali borose europee. La strategia offrirà esposizione al mercato azionario statunitense. È previsto il lancio di altri quattro fondi attraversò i quali sarà possibile ottenere accesso ai mercati azionari globali, europei, giapponesi ed emergenti.

Il valore dell’esperienza

I nuovi ETF fanno leva sull’esperienza del team di Quantitative Investment Strategies (QIS) di Goldman Sachs Asset Management, che vanta oltre 35 anni di attività, più di 80 professionisti nel settore degli investimenti a livello globale e oltre 125 miliardi di dollari di asset under supervision al 31 dicembre 2024. l team QIS integra diverse fonti di dati al fine di comprendere al meglio le prospettive di crescita delle aziende in tutti settori e aree geografiche. Il lancio segue il recente ingresso di Goldman Sachs Asset Management nel segmento degli ETF attivi sul mercato EMEA con una serie di fondi obbligazionari, ampliando così la offerta della società e confermandone l’impegno nel mettere a disposizione le proprie competenze in materia di investimenti attraverso lo strumento passivo.

Le esigenze dei clienti

Hilary Lopez, head of the EMEA Third Party Wealth Business di Goldman Sachs AM, ha affermato: “I clienti sono sempre più spesso alla ricerca di soluzioni attive di alta qualità, che presentano le caratteristiche di praticità e controllo offerti dagli ETF. Dopo il lancio dei nostri fondi obbligazionari attivi core, stiamo ora ampliando la gamma all’azionario, facendo leva sulle nostre comprovate strategie di investimento quantitativo. Puntiamo a offrire trasparenza e flessibilità per supportare gli investitori ad affrontare le turbolenze di mercato e le dinamiche in evoluzione”.

Il successo nei numeri

Hania Schmidt, head of Quantitative Investment Strategies in EMEA di Goldman Sachs AM, ha dichiarato: “Il nostro approccio basato sui dati si fonda sull’esperienza, l’infrastruttura e le competenze di Goldman Sachs, con l’obiettivo di ottenere un vantaggio in termini di informazioni per generare rendimenti differenziati e sovraperformare il mercato”.

Ad oggi, Goldman Sachs AM gestisce 55 ETF a livello globale, con asset per oltre 38,7 miliardi di dollari (al 31 marzo 2025). Il Total Expense Ratio (TER) del Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF (GQUS) è pari allo 0,20%.