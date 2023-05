Gnecco e Rossin entrano in Bper. Ecco chi sono

Bper Banca ha potenziato la divisione private e wealth management con l’ingresso di Fabio Gnecco nel ruolo di responsabile dell’ufficio private di Genova di Banca Cesare Ponti e Marco Rossin in forza al servizio private di Bper Banca. Ricordiamo che o scorso marzo era entrato nella divisione Alberto Boccaccio, che lavora all’interno del Gruppo Bper trasversalmente su Bper Banca, Banca Cesare Ponti e Optima sim, con responsabilità su processi, procedure, progetti, dati e controlli a supporto dei servizi del business del wealth management. Fabrizio Greco, responsabile della divisione, ha spiegato:

“La nuova divisione private e wealth management ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo del risparmio gestito, dei grandi patrimoni, del private banking e della rete dei consulenti finanziari. Il potenziamento della nostra squadra, grazie agli ingressi di Gnecco e Rossin, è un’ulteriore dimostrazione dell’importanza che il gruppo attribuisce al business del wealth management a supporto delle esigenze specifiche della clientela. Entrambi i profili vantano esperienza e attraverso questo mix di competenze sono sicuro che contribuiranno alla crescita della divisione.”

Chi è Fabio Gnecco

Fabio Gnecco (nella foto sopra), classe 1961, è un professionista riconosciuto dal mercato finanziario grazie alla sua lunga esperienza professionale, maturata anche al di fuori dal mercato italiano che gli ha consentito di ampliare il suo bagaglio di competenze. Ha iniziato la sua carriera professionale nel Gruppo Ansaldo per poi ricoprire, nel tempo, ruoli di crescente responsabilità nel mondo della finanza: ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Ambrosetti Asset Management sim, è stato partner di società di advisory e sicav estere; in Banca Profilo ha svolto il ruolo di responsabile dell’asset management, per poi assumere la responsabilità della struttura di private banking a Genova.

Chi è Marco Rossin

Marco Rossin, 43 anni, vanta una professionalità completa e diversificata sia in ambito di risk management, sia in ambito prodotti di investimento. Dopo le iniziali esperienze in Banca Akros, Prima sgr e Prometeia, è stato assunto nel 2014 in Euromobiliare Asset Management sgr come responsabile marketing prodotti & investment analytics. Il suo percorso all’interno del Gruppo Credem lo ha visto operare in diversi ruoli di responsabilità sia in ambito prodotti sia nella gestione della rete di consulenti finanziari.