Gianvito Rossi, una donazione per l’Emilia Romagna

Il designer-imprenditore Gianvito Rossi ha contribuito alla raccolta fondi destinata all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della propria regione, colpita in questi giorni da una terribile alluvione

A cura di Redazione Wall Street Italia

Gianvito Rossi, azienda di accessori di lusso fondata a San Mauro Pascoli nel 2006, ha contribuito alla raccolta fondi destinata all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della propria regione Emilia-Romagna con una donazione indirizzata all’emergenza causata dall’alluvione. Da sempre legata al territorio in cui opera, la Gianvito Rossi ha instaurato con la sua terra natia un legame profondo, contribuendo al benessere della propria comunità.

“La mia Romagna sta soffrendo, e con lei i nostri collaboratori e i loro cari. Intervenire immediatamente con un gesto solidale e un aiuto concreto è un dovere, non solo per dare sostegno alle famiglie colpite dall’alluvione, ma anche agli enti e ai volontari che stanno lavorando instancabilmente per fornire loro assistenza, e che ringrazio”, ha dichiarato Gianvito Rossi.

Il designer e imprenditore ha fondato la sua azienda nel 2006. Grazie alla qualità elevata, la visione contemporanea e l’estetica minimalista, il suo marchio si è immediatamente affermato come uno dei maggiori protagonisti sulla scena internazionale del mondo degli accessori. Connubio di artigianalità italiana e innovazione, le collezioni Gianvito Rossi sono femminili, sofisticate e moderne. Dotate di un fascino contemporaneo capace di distinguersi nel tempo. Ogni stile è reso unico da un design accuratamente studiato e da proporzioni perfette che elevano la silhouette ed enfatizzano la figura femminile.

Il designer-imprenditore Gianvito Rossi (photo courtesy: Fontana)

L’iconica “Gianvito Pump” di Gianvito Rossi