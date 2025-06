Geopolitica e investimenti corrono su binari diversi, Basellini e Noci oggi alle 18:30 a Smart Talk

Nuovo appuntamento con il format di Wall Street Italia dedicato ai temi caldi dei mercati finanziari. In un contesto di listini globali in decisa ripresa e scenari geopolitici tesi, torna l’appuntamento con WSI Smart Talk, il quale dà voce agli esperti per aiutare a orientarsi nell’attualità, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro. Oggi, merocledì 25 giugno, in diretta alle ore 18.30, protagonisti saranno Christian Basellini, Head of Capital Markets & Corporate Advisory di Banca Investis e Giuliano Noci, ProRettore per la Cina del Politecnico di Milano.

I temi della puntata

In particolare, nel corso della puntata, dal titolo “Guerra lampo e investimenti corrono su due binari diversi“, gli esperti si confronteranno sui temi caldi dell’attualità, focalizzandosi sul mondo degli investimenti e sulla loro importanza per dar slancio alla crescita economica del Paese e delle imprese.

Segui la diretta

Per chi volesse approfondire tutti gli spunti offerti dagli esperti, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.