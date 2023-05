Generali, sul mercato anche Tua Assicurazioni: prezzo tra 250-300 mln

Continuano i “saldi” in casa Generali. La società ha deciso di mettere in vendita la compagnia assicurativa Tua Assicurazioni per un prezzo che potrebbe oscillare tra i 250 e i 300 milioni. Vediamo tutto nell’analisi.

La vendita in atto

La vendita di Tua Assicurazioni, compagnia attiva prevalentemente nel ramo danni, ereditata in seguito all’opa volontaria lanciata due anni fa su Cattolica Assicurazioni, conclusasi l’anno scorso con l’offerta pubblica d’acquisto totalitaria e il successivo delisting da Piazza Affari. L’info-memo teaser, ovvero il documento con i dati sensibili della società da distribuire ai potenziali acquirenti è stato appena inviato dagli avbisor Mediobanca e Rotschild e, pertanto, entro un mese dovrebbero arrivare le manifestazioni di interesse con le relative offerte non vincolanti.

La valutazione

Il processo di vendita dovrebbe concludersi entro l’inizio del prossimo autunno con una valutazione che oscilla tra gli oltre 300 milioni di euro riportati un mese fa da Bloomberg e i circa 200 milioni indicati nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore. A BeBeez risulta che il prezzo dovrebbe oscillare tra i 250 e i 300 milioni, un valore più vicino ai premi lordi della compagnia, che a fine 2022 risultano pari a 280 milioni.

Gli acquirenti

Le compagnie individuate per la cessione, secondo fonti ben informate sui fatti, sarebbero le tedesche Allianz e Talanx, la spagnola Mapfre, le francesi Axa, Covéa e Groupama, la svizzera Helvetia, la britannica Admiral, la belga Ageas e le italiane Prima Assicurazioni, Reale Mutua e Bene Assicurazioni, partecipata da Italmobiliare (si veda altro articolo di BeBeez). Non dovrebbero, invece, prendere parte al processo i fondi di private equity, almeno per il momento.

Insomma, continua la fase di riorganizzazione interna in casa Generali. La società infatti starebbe valutando anche la cessione di Banca Generali, come abbiamo spiegato in questo nostro articolo. E a inizio mese ha ceduto Generali Deutschland Pensionskasse a Frankfurter Leben, come avevamo raccontato qui.