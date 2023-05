Generali ha venduto Generali Deutschland Pensionskasse AG (GDPK) alla tedesca Frankfurter Leben. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il 2023 e rimane soggetto all’ottenimento dell’approvazione da parte dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) e delle competenti autorità locali garanti della concorrenza. Per la transazione, Goldman Sachs ha agito in qualità di advisor finanziario e Hengeler Mueller in qualità di consulente legale. Frankfurter Leben è stata assistita da Allen&Overy e KPMG. Vediamo tutti i dettagli dell’operazione.

La vendita di GDPK

Frankfurter Leben sta acquisendo circa 150.000 contratti di fondi pensione dal gruppo assicurativo Generali Deutschland. Per i clienti non cambierà nulla. I contratti rimarranno invariati. Frankfurter Leben, con sede a Bad Homburg, è specializzata nel rilevare portafogli da altri assicuratori e continuare a gestirli. Per il gruppo assicurativo con sede a Francoforte, si tratterebbe della quinta acquisizione di un portafoglio assicurativo nel mercato tedesco del ramo vita.

“Con questa transazione proseguiamo sulla strada scelta di allineare coerentemente il nostro portafoglio assicurativo vita a prodotti con un minore impegno di capitale e di coprirlo da condizioni di mercato volatili”, ha dichiarato giovedì a Monaco Stefan Lehmann, ceo di Generali Germania. La cessione di GDPK rientra nel piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth” del Gruppo Generali, che prevede di migliorare il profilo e la profittabilità del business vita, proseguendo il processo di ottimizzazione dei portafogli esistenti per ridurre l’assorbimento di capitale e migliorare il risultato operativo.

La transazione incrementerà di circa l’1% il Solvency Ratio in Germania e dell’1% quello del gruppo a livello globale. Nel 2019 Generali è stata la prima compagnia assicurativa ad avviare un processo di de-risking nel business risparmio, attraverso la storica cessione della partecipazione di maggioranza in Generali Leben, che ha migliorato il rendimento del capitale di rischio e mitigato l’esposizione del Gruppo al rischio di tasso di interesse.

Chi è Generali Deutschland Pensionskasse AG

GDPK, con circa 2,8 miliardi di euro di riserve di capitale e 150.000 polizze, nasce nel 2002 come compagnia specializzata nell’offerta previdenziale. Il portafoglio è stato principalmente sottoscritto negli anni 2003-2005. La nuova produzione di Generali Deutschland Pensionskasse AG è cessata a fine del 2016.