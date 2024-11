Generali Investments, cambio al vertice: Marco Zanuso nuovo Chief Sales & Marketing Officer

Generali Investments annuncia un importante cambiamento al vertice della sua struttura con la nomina di Marco Zanuso come nuovo Chief Sales & Marketing Officer. Forte di un’esperienza consolidata in società di gestione patrimoniale di rilievo internazionale, Zanuso sarà incaricato di sviluppare le strategie di crescita per consolidare la posizione di Generali nei mercati chiave. Nel nuovo ruolo, Zanuso risponderà al CEO Woody Bradford e guiderà un team globale, puntando su un approccio strategico che combini expertise settoriale e innovazione nella gestione degli investimenti.

La mossa di Generali

In particolare, come si legge nella nota ufficiale, Generali Investments ha annunciato la nomina di Marco Zanuso nuovo Chief Sales & Marketing Officer. In questo ruolo, Zanuso sarà responsabile della definizione e supervisione delle strategie e dei piani di sviluppo commerciale volti a rafforzare il posizionamento di Generali Investments nei mercati chiave. In questa posizione, Zanuso sostituirà Tim Rainsford che lascia il Gruppo. Con circa 615 miliardi di euro di masse gestite (al 30 giugno 2024) e oltre 2.200 professionisti dell’investimento, Generali Investments è la holding che riunisce diverse società di asset management, offrendo un portafoglio di competenze specialistiche in vari Paesi.

Chi è Marco Zanuso

Marco Zanuso ha conseguito una laurea in Finanza e Business Administration presso l’Università Statale di Parma, Italia, e una formazione post-laurea in finanza e investimenti presso SDA Bocconi in Italia e Wharton University negli Stati Uniti. È anche un Chartered Alternative Investment Analyst.

Gli obiettivi nel lungo periodo