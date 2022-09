L‘Italia ha scorte sufficienti di gas per superare l’inverno, anche nel caso in cui venisse a mancare completamente quello russo. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier energetico italiano, spiegando come questa situazione sia stata possibile grazie alle forniture di gas liquido provenienti dal Nord Africa. L’aumento delle consegne di gas attese dall’Algeria e dall’Egitto riuscirebbe a coprire le restanti forniture che l’Italia riceve ancora dalla Russia. Il gas russo rappresenta attualmente circa il 10% delle importazioni italiane, in calo rispetto al 40% circa prima che la Russia invadesse l’Ucraina a febbraio.

“Italia tra i paesi che si mosso meglio in Europa”

L’Italia in una prima fase prevedeva di ottenere l’indipendenza dal gas russo entro la primavera del 2025, ma per riuscirsi deve aumentare la sua capacità di rigassificazione, innanzitutto con il nuovo impianto di Piombino in grado di assicurare 5 miliardi di metri cubi aggiuntivi che dovrebbe entrare in funzione nel 2023 ma che rischia di ritardare a causa delle opposizioni locali.

Secondo la ricostruzione di Bloomberg, l’Italia è uno dei paesi europei che sinora si è mosso meglio per garantire un’adeguata diversificazione delle forniture. Un portavoce del governo italiano ha rifiutato di commentare. Le esportazioni algerine di gas verso l’Italia raddoppieranno nel 2024 a 18 miliardi di metri cubi all’anno, mentre le importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) dall’Egitto saliranno su un livello tale da compensare l’attuale flusso dalla Russia.

Il prezzo del gas continua a correre

Tutto questo avviene mentre i future sul gas schizzano a 205 euro al megawattora alla Borsa di Amsterdam (TTF). Un rialzo in avvio di seduta già oltre il 10%, mentre l’Europa indaga sulle misteriose perdite del Nord Stream. Gli incidenti non hanno alcun impatto sulle forniture in Europa perché i collegamenti non sono attualmente in uso ma creano ugualmente tensioni sui mercati dell’energia.

A spingere in alto i prezzi, oltre alle tre perdite rilevate nei gasdotti Nord Stream pesano le dichiarazioni del colosso russo Gazprom secondo cui esiste il rischio che Mosca sanzioni Naftogaz, il gestore della rete ucraina. In tal caso, la società non potrebbe effettuare i pagamenti di gas, che finiscono poi in Europa, mettendo a rischio i flussi.