Gas, i prezzi crollano dopo i segnali di ripresa dei flussi

Il benchmark europeo del gas naturale è sceso drasticamente oggi ai minimi da due settimane, sulla scia dei segnali che il gas russo riprenderà i flussi attraverso il gasdotto Nord Stream 1 verso la Germania da sabato. Il contratto TTF olandese, il punto di riferimento per l’Europa nord-occidentale, è sceso dell’8,6% a 222,00 euro al megawattora.

Il contratto era sceso a 218,22 EUR/MWh dopo che l’operatore del gasdotto aveva segnalato chele forniture sarebbero riprese a partire dalle 2 del mattino a Berlino di sabato, dissipando i timori che Gazprom avrebbe tenuto il gasdotto chiuso per più a lungo.

La ripresa delle forniture e una forte riduzione dei consumi da parte delle imprese a causa dei prezzi elevati rendono più probabile che l’Europa raggiunga i suoi obiettivi di riempimento della capacità di stoccaggio prima del picco della stagione invernale. Ciò ridurrà la necessità di acquisti presi dal panico sul mercato spot globale. Tuttavia, ciò non significa che i prezzi stiano per entrare in caduta libera, affermano gli analisti.

Quest’estate l’Europa ha dovuto sostituire il gas che importava attraverso i gasdotti russi e tali azioni hanno tenuto gli acquirenti tradizionali asiatici fuori dal mercato spot. Le importazioni asiatiche di Gnl sono diminuite del 7% da inizio anno, grazie a cali del 20% in Cina e del 18% in India. Ma Giappone, Corea del Sud e Cina hanno tutti bisogno di più gas per la loro stagione invernale e ora stanno iniziando a tornare sul mercato, nella misura in cui la loro domanda non è coperta da contratti a lungo termine.

I dati di Gas Infrastructure Europe mostrano che gli impianti di stoccaggio dell’Ue erano già, complessivamente, oltre l’80% il 1° settembre, due mesi prima del previsto. Germania e Italia, i due maggiori consumatori del continente, si attestano all’84,3% e all’82,6%, mentre la Francia supera il 91%. Tuttavia, gli snodi di trasporto chiave come i Paesi Bassi e l’Austria hanno fatto meno progressi, rispettivamente al 77,8% e al 66,9%.

La Russia afferma di aver dovuto tagliare i flussi attraverso il Nord Stream perché la maggior parte delle turbine che pompano gas nel gasdotto si trovano in Canada per la manutenzione da parte del loro produttore tedesco, Siemens Energy. Il governo tedesco ha respinto tali spiegazioni, bollandole come false e studiate per fare pressione sul paese affinché abbandoni il suo sostegno all’Ucraina. La Germania, insieme al resto dell’Ue, cesserà le importazioni di tutta l’energia russa tranne il gas entro la fine dell’anno.

von der Leyen: occorre un tetto al prezzo sul gas russo

L’Europa deve imporre un limite di prezzo al gasdotto russo, ha affermato oggi la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per sventare quelli che ha affermato essere i tentativi del presidente russo Vladimir Putin di manipolare il mercato energetico del blocco. La numero uno della Commissione Ue ha anche chiesto misure sugli extraprofitti conseguiti dai fornitori di elettricità grazie alla crisi del gas, utilizzando i proventi per sostenere i cittadini e le aziende vulnerabili. “Credo fermamente che sia giunto il momento di fissare un tetto massimo di prezzo per il gas russo verso l’Europa“, ha detto von der Leyen ai giornalisti a margine di una riunione dei legislatori conservatori tedeschi nella città di Murnau. “Può essere proposto un tetto massimo del prezzo del gas a livello europeo, e c’è anche una base legale a livello europeo per scremare temporaneamente i profitti come misura di emergenza in un momento di crisi”, ha aggiunto.