Ft: Commissione Ue studia possibile revisione del Patto di stabilità

Mano tesa della Commissione Ue targata von der Leyen verso l’Italia. Come riporta il Financial TimesFinancial Times il neo presidente della Commissione Ue potrebbe avviare il lavoro per semplificare le regole del Patto di stabilità e crescita, permettendo così agli Stati in difficoltà di utilizzare obiettivi di bilancio meno duri da realizzare, in particolare sulla riduzione del debito, nei periodi di recessione.

Il quotidiano economico fa riferimento ad un “Patto di stabilità e crescita 2.1“, un documento di riflessione interno che riconosce la necessità di una “sostanziale semplificazione” delle regole da attuarsi nei primi 12 mesi del mandato della commissione von der Leyen prevedendo tra le altre cose una “riduzione ragionevole e sostenibile per le economie più vulnerabili” con l’obiettivo di ripristinare la fiducia tra gli Stati membri.

Immediata però la smentita da parte della stessa Commissione europea affidata alla portavoce Mina Andreeva.