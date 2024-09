Franklin Templeton, Sagone a capo degli ETF a Milano

Franklin Templeton ingaggia Vincenzo Sagone, manager con 12 anni di esperienza a capo degli ETF in Amundi, con il ruolo di ETF Senior Sales per l’Italia. Un innesto importante a Milano per la casa d’investimento statunitense. Vediamo tutto nell’articolo.

L’annuncio di Franklin Templeton

In particolare, come si legge nella nota ufficiale del gruppo, “Franklin Templeton ha il piacere di annunciare la nomina di Vincenzo Sagone a ETF Senior Sales per l’Italia. Sagone che riporta a Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, è entrato nella società il 9 settembre 2024 e lavora dall’ufficio di Milano. In questo ruolo, guiderà l’attività di distribuzione degli ETF in Italia supportando gli sforzi per lo sviluppo del business per la piattaforma UCITS ETF di Franklin Templeton – Franklin Templeton ICAV”.

Chi è Vincenzo Sagone

Sagone ha oltre due decenni di esperienza nei servizi finanziari internazionali, con 12 anni trascorsi in Amundi in Italia in qualità di Head of ETF, Indexing and Smart Beta. Sagone ha conseguito un master in Metodi Finanziari Quantitativi e una laurea in Fisica presso l’Università di Palermo.

L’obiettivo crescita

Michele Quinto, Country Head e Branch Manager per l’Italia, Franklin Templeton, ha rimarcato la voglia di crescere nel mercato italiano: “Vincenzo porta una profonda conoscenza del mercato italiano degli ETF e sarà una risorsa preziosa per il team di distribuzione italiano. Non vedo l’ora di lavorare con lui”.

Sagone lavorerà a stretto contatto con i team di distribuzione locali e regionali e sarà focalizzato sullo sfruttamento delle relazioni esistenti per coinvolgere i clienti nella proposta ETF della società, identificando anche i buyer puri di ETF in quel mercato. Definirà ed eseguirà la strategia di vendita degli ETF per l’Italia lavorando con Silvia Anselmi, CFA, ETF Sales per l’Italia, che gli riporterà.

La piattaforma ETF globale

La piattaforma ETF globale di Franklin Templeton consente agli investitori di perseguire i risultati desiderati attraverso una gamma di ETF attivi e indicizzati. Supportata dalla forza e dalle risorse di uno dei maggiori asset manager mondiali, la piattaforma ETF globale ha circa 29 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 agosto 2024.