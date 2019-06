Fisco: IMU e Tasi unificate, la proposta di legge

A pochi giorni dalla scadenza della prima rata dovuta per il 2019 dell’Imu e della Tasi si torna a parlare dell’unione tra le due imposte, ribattezzata la nuova Imu. La proposta di legge, depositata alla Camera il 7 dicembre 2018, incardinata in commissione Finanze alla Camera, prevede la fusione tra Imu e Tasi, come ha sottolineato al Sole24ore.comSole24ore.com Alberto Gusmeroli (Lega), vice presidente della commissione Finanze della Camera e primo firmatario del testo.

Sono commercialista e sindaco di Arona e ho visto l’Imu e la Tasi da tutti i fronti. Ho toccato con mano le difficoltà di avere due imposte molto simili, due calcoli, doppie cose da pagare. Una grande complicazione. L’idea è fare un’unica imposta, neutra. Insomma, semplificare oggi per ridurre l’imposta domani. É un mix virtuoso. Ridurre la tassazione e semplificare i sistemi è il modo migliore per far emergere il sommerso e far crescere l’economia.

Così spiega Gusmeroli secondo cui la proposta, a invarianza di gettito, definisce a regime l’aliquota massima al 10,6 per mille come attuale somma delle due imposte e mira ad una semplificazione delle delibere comunali con un modello uniforme per tutte le amministrazioni.