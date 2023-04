First Republic Bank crolla dopo il no al salvataggio del governo

First Republic Bank ha subito un duro colpo durante la crisi del mese scorso, quando i clienti hanno ritirato più di 100 miliardi di dollari in depositi. I timori di un possibile fallimento hanno portato al crollo del valore delle azioni dell’istituto californiano, che ieri hanno chiuso in calo del 49,37%. Attualmente il titolo sta scendendo del 22%.

Le mosse di First Republic Bank

Per riprendersi dalla crisi, First Republic Bank ha annunciato la vendita di attività e la ristrutturazione del proprio bilancio, con la previsione di licenziare fino a un quarto della propria forza lavoro. La banca aveva depositi per 173,5 miliardi di dollari all’inizio di marzo, ma il fallimento della Silicon Valley Bank il 9 marzo ha portato a una diminuzione dei depositi, che alla fine di aprile erano scesi a 102,7 miliardi di dollari. La banca sta prendendo provvedimenti per rafforzare la propria attività, hanno rassicurato il presidente esecutivo Jim Herbert e l’amministratore delegato Mike Roffler.

Tuttavia, la situazione di First Republic Bank continua a destare preoccupazioni. Secondo una fonte vicina alla questione, la banca sta valutando diverse opzioni, come la vendita di attività o la creazione di una “bad bank”. Inoltre, gli analisti hanno evidenziato diversi ostacoli che potrebbero complicare gli sforzi di ripresa dell’istituto, come la possibile vendita degli asset a uno sconto significativo rispetto al loro valore nominale.

Il governo degli Stati Uniti non aiuterà la banca

La mancanza di intervento del governo degli Stati Uniti nel salvataggio di First Republic Bank sta aumentando le preoccupazioni sul futuro dell’istituto. Tuttavia, gli esperti ritengono che i problemi della banca siano probabilmente idiosincratici e che la situazione possa essere risolta con il tempo e con gli interventi adeguati.

Nonostante i problemi della First Republic Bank, il settore bancario regionale sembra essersi ripreso dalla crisi. Tuttavia, la situazione della First Republic Bank ha nuovamente messo sotto pressione il settore bancario, con l’indice KBW Regional Banking in calo del 4,4% questa settimana.

La situazione della First Republic Bank è motivo di preoccupazione per molti investitori, ma la banca sta prendendo misure per affrontare la crisi e rafforzare la propria attività. Sarà importante monitorare gli sviluppi futuri e valutare l’impatto della situazione sulla stabilità del settore bancario regionale e sul mercato finanziario in generale.