Firmato il più grande accordo commerciale del Mondo

Tra i vantaggi del nuovo accordo commerciale figurano un’eliminazione tariffaria di almeno il 92% sui beni scambiati tra i paesi partecipanti, nonché disposizioni più forti per affrontare misure non tariffarie e miglioramenti in aree come la protezione dei dati personali e dei consumatori online, la trasparenza e il trading, secondo una dichiarazione rilasciata domenica dal Ministero del Commercio e dell’Industria di Singapore.

Comprende anche procedure doganali semplificate mentre almeno il 65% dei settori dei servizi sarà completamente aperto con maggiori limiti di partecipazione straniera.

I negoziatori hanno spinto l’accordo oltre il traguardo dopo che l’India ha sorpreso i partecipanti alla fine dell’anno scorso abbandonando l’accordo. Il primo ministro Narendra Modi ha detto di aver tirato fuori le preoccupazioni su come l’RCEP avrebbe influenzato le condizioni di vita degli indiani, in particolare i più vulnerabili. L’India, tuttavia, potrà nuovamente aderire al patto commerciale.

“La clausola che consente all’India di aderire in un secondo momento è simbolica e mostra il desiderio della Cina di costruire ponti economici con la terza economia della regione”, ha affermato Shaun Roache, capo economista dell’Asia del Pacifico presso S&P Global Ratings.

La sfida si sposterà sul presidente eletto Joe Biden se, come previsto, sarà ufficialmente nominato vincitore delle elezioni del 3 novembre. Ancora incerto è come il team di Biden affronterà gli accordi commerciali e se tenterà di rientrare nel TPP di 11 nazioni.

Le nazioni che fanno parte del trattato vedono che si affretta la ripresa economica dalla pandemia globale.

Gli agricoltori e le imprese australiane di “migliori opportunità di esportazione” nell’ambito del patto RCEP, ha dichiarato domenica il suo governo. Ci sono maggiori certezze di investimento per le aziende e guadagni per i fornitori australiani nei settori dei servizi finanziari, dell’istruzione, della salute e dell’ingegneria, ha affermato.

Anche il Giappone sta puntando sul fatto che il patto diventi un catalizzatore per la sua economia post-coronavirus, ha detto ai giornalisti il ​​ministro del commercio giapponese Hiroshi Kajiyama. L’accordo renderà le esportazioni dei paesi partecipanti più competitive e creerà un mercato integrato per la Cina e le nazioni regionali, ha affermato Chan di Singapore.

Una rivoluzione, una vera rivoluzione che cambia le regole degli equilibri internazionali ed accelera la crescita di zone del Mondo che sono già fuori dalla Pandemia ed in vantaggio nelle azione commerciali rispetto ad Europa e Stati Uniti.

Staremo a vedere…