Fintech, round da 15 milioni per BKN301. Partecipa anche Azimut

BKN301, società fintech che sviluppa servizi di pagamento e funzionalità Banking-as-a-Service (BaaS), a pochi mesi dalla chiusura di un primo round seed da 5 milioni, nei giorni scorsi ha concluso un altro round di serie A da 15 milioni di euro. L’operazione porta la società a una valutazione pari a 63 milioni di euro e a una raccolta complessiva di 20 milioni di euro. Nell’operazione hanno agito come advisor legali di BKN301 gli studi Orrick e BNM, mentre gli studi Gianni & Origoni sede di Bologna nell’ambito della practice area GOP4Venture e Allen & Overy sono stati gli advisor degli investitori.

I dettagli dell’aumento di capitale

L’aumento di capitale della fintech è guidato dal fondo svizzero Abalone Group. Al round ha partecipato anche Azimut tramite Azimut Digitech Fund,veicolo di venture capital di Azimut Libera Impresa sgr nato nell’ambito di una partnership con la piattaforma di innovazione B2B Gellify. Oltre al fondo di Azimut e Gellify, altri nuovi azionisti della fintech sono PayU, fornitore leader di servizi di pagamento online che opera in oltre 50 mercati emergenti e parte di Prosus, uno dei maggiori investitori tecnologici al mondo; Crif, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, analytics, servizi di outsourcing, nonché avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open banking, attiva anche nei mercati internazionali ad alta crescita; GNB Swiss Investments AG società di investimento di Zurigo; Federico Ghizzoni, presidente della banca d’affari Rothschild & Co. Italia, Fabio Nalucci, ceo e fondatore di Gellify e Gregorio Napoleone, cofondatore e managing partner del fondo di private equity Stirling Square Capital Partners di Londra.

Il capitale raccolto sarà impiegato per l’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura tecnologica della piattaforma di open banking e per continuare a crescere nei mercati emergenti, come Africa, Medio Oriente ed Europa dell’Est. A seguito dell’operazione, al board della società fintech si aggiungono Elisa Zafferani (presidente), per Banca di San Marino, Emanuele Cesarini, consigliere di Banca Agricola Commerciale; Pietro Andrea Calandruccio per Abalone Group; Michele Giordani per Azimut Libera Impresa sgr; Enrico Lodi, managing Director di Crif e Antonio M. Perdichizzi, managing director nel corporate and investment banking di Mediobanca. Stiven Muccioli, cofondatore e ceo di BKN301, ha commentato:

“La chiusura di questo nuovo round e la fiducia di investitori di grande esperienza con profonda conoscenza del settore finanziario confermano la validità del nostro progetto che da sempre punta sui fast growing market. Si tratta di un importante riconoscimento grazie al quale, ora con forza ancora maggiore, continueremo tramite il gruppo BKN301 a erogare servizi e soluzioni con integrazioni a elevati standard fintech, ai Paesi ad alto potenziale di sviluppo che, caratterizzati da un basso livello di bancarizzazione, possono trarre grandi benefici dall’adozione delle nuove tecnologie del settore bancario come pagamenti digitali, servizi innovativi abilitati dalla blockchain, criptovalute e asset digitali.”

Chi è BKN301

BKN301è stata fondata nel marzo 2021 da Stiven Muccioli (imprenditore digital e fintech, fondatore di diverse startup di successo, tra cui Ventis e il fondo di venture capital SM Capital), Federico Zambelli Hosmer (cbo, ex general manager di PayPal Italia); Luca Bertozzi (direttore finanziario ed ex cfo di Ventis), raffigurati nella foto sopra. Nata dall’acquisizione degli asset di [email protected], precedente istituto di Pìpagamento della Repubblica di San Marino, oggi opera come unico istituto di pagamento del paese, offrendo servizi innovativi di monetica di issuing, acquiring e collegati.

La fintech, attraverso un modello di piattaforma Banking-as-a-Service e monetica digitale, abilita terze parti all’offerta di servizi finanziari, di pagamento e di emissione di token. La società ha l’obiettivo di diventare l’operatore open-market e cross-border di riferimento nel settore dell’open banking e dei pagamenti digitali, portando le sue soluzioni sui mercati internazionali con un focus deciso su quelli emergenti (Africa, Medio Oriente ed Europa dell’Est). Mercati che presentano opportunità e prospettive di crescita estremamente elevate per gli operatori internazionali in quanto caratterizzati da una popolazione con età media bassa, rapida crescita demografica, elevata penetrazione del mobile e importante alfabetizzazione sulle tecnologie collegate ai sistemi di pagamento, ma anche da un’offerta ridotta in termini di soluzioni bancarie e finanziarie innovative. I servizi che BKN301 offre sono facilmente integrabili e permettono alle realtà bancarie e finanziarie di accelerare la propria trasformazione digitale, e alle corporate, di qualunque settore e dimensione, di ampliare il proprio raggio di azione ai servizi finanziari, estendendo la propria offerta, aumentando la redditività e rafforzando il posizionamento sul mercato.