Finint Private Bank, nasce la nuova direzione wealth management

Finint Private Bank ha annunciato la nascita della nuova Direzione Wealth Management guidata dall’amministratore delegato Paolo Tenderini (nella foto) che sarà dedicata alla gestione e allo sviluppo della clientela High Net Worth Individual.

Grazie a questa direzione, la banca veneta intende posizionarsi nel segmento di mercato caratterizzato da una clientela che richiede servizi e consulenza specialistici e sartoriali. La nuova Direzione opererà in stretta sinergia con la Direzione “Private Banking”, guidata da Claudio Riva, che continuerà a focalizzarsi in via prevalente sul segmento di clientela Private. Entrambe le Direzioni manterranno una visione integrata e trasversale, collaborando attivamente per offrire soluzioni e servizi sempre più mirati e in linea con le aspettative ed esigenze di ogni fascia di clientela.

Alla nascita della nuova Divisione Wealth Management si affianca il rafforzamento della struttura organizzativa con l’ingresso di due professionisti di alto standing e con una pluriennale esperienza nel settore: Massimiliano Raffuzzi, responsabile della nuova Direzione Marketing&Product, e Massimiliano Calza a cui è affidato lo sviluppo del nuovo progetto dedicato all’Insurance Distribution. Raffuzzi e Calza entrano così a far parte della prima linea di Finint Private Bank che vede la conferma nel ruolo di co-direttori dell’Investment Department, Sebastiano Di Pasquale e Paolo D’Alfonso e di Jacopo Ceccatelli alla guida dell’Institutional Clients Department.

In particolare, Raffuzzi che entra con il ruolo di Head of Marketing & Product Department guiderà la nuova direzione dedicata al marketing e allo sviluppo dei prodotti. Con una consolidata esperienza nel settore, Raffuzzi arriva in Finint Private Bank da Banca Profilo. Precedentemente ha lavorato per realtà quali Banca Esperia (Mediobanca), Unicredit Private Banking e Finanza & Futuro.

Massimiliano Calza entra in Finint Private Bank sarà responsabile del progetto focalizzato sull’insurance distribution a supporto della rete dei banker. Calza approda in Finint Private Bank dopo un’esperienza decennale in Zurich dove era responsabile dei rapporti tra il gruppo assicurativo e la rete dei consulenti di Zurich Bank. Vanta una carriera di oltre dieci anni nel campo assicurativo e finanziario: per Aviva è stato responsabile della distribuzione attraverso il canale reti consulenti finanziari, mentre per ING Investment Management è stato Relationship Manager distribuzione reti. In precedenza, ha lavorato nel mondo bancassurance per AssimocoVita e per Generali occupandosi della vendita diretta e gestioni rete di vendita.