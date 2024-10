Fineco AM: settembre è il mese migliore nel 2024 per la raccolta retail

A settembre la raccolta netta di Fineco segna 466 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto ai 447 milioni di un anno fa, confermando sia il forte interesse dei risparmiatori nei confronti del risparmio gestito, sia la tendenza alla continua crescita del numero dei clienti.

Così sottolinea il gruppo guidato da Alessandro Foti, che commenta:

“I dati di raccolta relativi al mese di settembre evidenziano l’interesse sempre crescente della clientela nei confronti delle opportunità offerte dal risparmio gestito. In questo contesto, la nostra Rete di consulenti finanziari dimostra ancora una volta la propria capacità di supportare i risparmiatori in una visione di lungo periodo, potendo contare su un’ampia gamma di soluzioni di investimento. Anche Fineco Asset Management prosegue nel proprio percorso di crescita, che è accelerato negli ultimi mesi contribuendo a migliorare l’attrattività della Banca: la continua espansione della base clienti conferma l’efficacia del modello di business di Fineco e la sua capacità di affrontare con successo le diverse fasi di mercato”.

Nonostante la consueta stagionalità legata al periodo, si legge nella nota di Fineco Bank, l’asset mix si caratterizza per una preponderante componente gestita a € 464 milioni (+312% da € 112 milioni di settembre 2023), e Fineco Asset Management registra una raccolta retail di € 427 milioni, risultato migliore da inizio anno nel mese, che ha ampiamente controbilanciato i deflussi dall’assicurativo pari a € -63 milioni.

FinecoBank: Private Banking sfiora € 65 miliardi

La raccolta amministrata si è attestata a € -265 milioni, mentre la diretta ha è stata pari a € 267 milioni. I ricavi del brokerage nel mese di settembre sono stimati a circa € 14 milioni (in rialzo di oltre il 25% rispetto alla media mensile del periodo 2017/2019), raggiungendo da inizio anno € 160 milioni (+11% a/a).

Nel mese di settembre inoltre, sostiene la banca, sono stati acquisiti 12.850 nuovi clienti (+33% a/a), registrando il secondo miglior

risultato mensile della Banca nel 2024 e portando il numero di nuovi clienti da inizio anno a 109.119 (+27% a/a). Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2024 si è attestato a 1.638.936.

FAM, raccolta retail a € 427 milioni

Infine, Fineco Asset Management nel mese di settembre ha registrato € 427 milioni di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a € 2,1 miliardi. Le masse complessive di FAM si attestano a € 34,8 miliardi: € 23,3 miliardi nella componente retail (+26% a/a) e € 11,5 miliardi in quella istituzionale (+9% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 36,6% rispetto al 33,5% di un anno fa.

Fineco nel mirino di Zurich: ipotesi smentita

Nei mesi scorsi il gruppo guidato da Alessandro Foti era finito al centro delle cronache finanziarie per un ipotetico interesse da parte di Zurich Insurance. Era stato un articolo de Il Messaggero a fornire addirittura i dettagli su un’operazione che avrebbe compreso anche un’Opa sulla società milanese qualora Zurich e i suoi partner superassero la soglia prevista dalla legge che obbliga a lanciare una scalata. Sempre secondo il quotidiano romano, diversi advisor e banche d’affari sarebbero stati coinvolti nel dossier Fineco, tra cui Morgan Stanley, Barclays, Mediobanca, Deutsche Bank e Goldman Sachs.

Ma quasi subito la stessa Zurich ha negato interesse per l’acquisizione di FinecoBank. Come riporta Teleborsa, il gruppo svizzero ha smentito le notizie di stampa negando qualsiasi interesse per l’acquisizione di FinecoBank. Un portavoce di Zurich, in una dichiarazione inviata via mail, ha categoricamente negato che la società avesse interesse per Fineco.