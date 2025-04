Fineco AM quota su Piazza Affari un ETF attivo sull’S&P500: è il primo emittente italiano nel segmento

Fineco AM entra ufficialmente nel mercato degli ETF attivi con il debutto del Dynamically Hedged US Equities UCITS ETF, quotato su Borsa Italiana. Il nuovo strumento permette di investire sull’S&P500 americano con una strategia di copertura dinamica che limita i ribassi e sfrutta le fasi di crescita, rendendo Fineco il primo gruppo italiano a emettere ETF attivi. Un passo strategico che rafforza l’impegno del gruppo nel proporre soluzioni d’investimento evolute e accessibili per risparmiatori e consulenti finanziari.

La mossa di Fineco AM

In particolare, secondo quanto emerge dalla nota ufficiale, Fineco AM, società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, ha quotato su Borsa Italiana il suo primo Etf attivo, che consente di investire sull’indice S&P500 composto dalle principali società quotate americane a maggiore capitalizzazione. Il gruppo Fineco diventa così il primo emittente italiano di questa tipologia di strumenti, proseguendo nella strategia che punta ad ampliare l’offerta di soluzioni di investimento a costi fair grazie a un maggiore controllo della catena del valore.

Le caratteristiche del fondo

Il team di Fineco AM ha sviluppato internamente il Dynamically Hedged US Equities UCITS ETF con l’obiettivo di permettere ai risparmiatori di investire sull’indice maggiormente rappresentativo dell’economia Usa, limitando i rischi di ribasso. Il fondo utilizza una strategia di copertura dinamica tramite opzioni: nelle fasi di rialzo il fondo permette di replicare quasi interamente la crescita dell’indice, mentre in caso di forti cali lo strumento fornisce protezione grazie ad opzioni “put” acquistate dinamicamente. In aggiunta, la strategia proprietaria in opzioni crea flussi in entrata, grazie alla vendita di “calls”, che sostengono il valore dell’Etf, riducendo l’impatto complessivo della volatilità e proteggendo gli investitori dagli eventi di mercato più estremi.

L’ampliamento dell’offerta per i clienti

Fabio Melisso, Ceo di Fineco Asset Management, ha commentato: “Il lancio di questo primo Etf attivo è un passaggio ulteriore nella nostra strategia che punta a mettere a disposizione di clienti e consulenti strumenti evoluti, a costi particolarmente efficienti. Essere parte del primo gruppo italiano che si inserisce in un trend strutturale per il futuro dell’asset management ci consentirà di ottenere un vantaggio competitivo che vogliamo condividere con i risparmiatori. Sempre con l’impegno costante ad ampliare l’offerta di questi strumenti nei prossimi mesi”.

L’esperienza di Fineco AM

Fineco Asset Management Fineco Asset Management è la società di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank. Operativa da luglio 2018, ha sede a Dublino e rappresenta un centro di eccellenza nella gestione e costruzione di soluzioni di investimento per la composizione dell’asset allocation dei clienti, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di pianificazione finanziaria, anche le più complesse e sofisticate. Offre soluzioni di investimento progettate per soddisfare diverse esigenze dei risparmiatori: fondi di fondi ad alta diversificazione; fondi diversificati per profili di rischio; fondi in delega alle migliori società di investimento globali; fondi a capitale protetto; fondi a decumulo, progettati per permettere un ingresso graduale sul mercato.