Fineco: ad ottobre record di nuovi clienti, miglior mese del 2024 per raccolta retail

Nel mese di ottobre la raccolta netta di Fineco raggiunge € 979 milioni (+98% da € 496 milioni di un anno fa) e conferma sia l’interesse dei risparmiatori verso le soluzioni di risparmio gestito, sia la capacità della Banca di attrarre nuovi clienti. Lo rende noto il gruppo guidato da Alessandro Foti sottolineando l’aumento del Patrimonio totale pari a € 136,3 miliardi contro i € 115,1 miliardi di ottobre 2023 (+18%).

Bene le masse del Private Banking che si attestano a € 65,4 miliardi da € 50,6 miliardi di un anno fa (+29%).

Fineco: raccolta netta a +98% su base annua

L’asset mix si caratterizza per una forte crescita della componente gestita pari a 429 milioni di euro (da 13 milioni di ottobre 2023), con la raccolta retail di Fineco Asset Management che registra il risultato mensile migliore da inizio anno a € 460 milioni, controbilanciando ampiamente i deflussi dall’assicurativo pari a € -97 milioni. La raccolta amministrata si è attestata a € 555 milioni, mentre la diretta è stata pari a € -5 milioni.

I ricavi del brokerage nel mese di ottobre sono stimati a circa € 18 milioni, raggiungendo da inizio anno € 178 milioni (+10% a/a). FAM, raccolta retail a € 460 milioni, da inizio anno raccolti circa € 2,6 miliardi Fineco Asset Management nel mese di ottobre ha registrato € 460 milioni di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a circa € 2,6 miliardi. Le masse complessive di FAM si attestano a € 35,2 miliardi di cui 23,8 miliardi nella componente retail (+30% a/a) e € 11,4 miliardi in quella istituzionale (+12% a/a).

L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 37,0% rispetto al 33,6% di un anno fa. Record storico nuovi clienti: oltre 15mila in ottobre Nel mese di ottobre sono stati acquisiti 15.083 nuovi clienti (+28% a/a), registrando il miglior risultato mensile di sempre della Banca che porta il numero di nuovi clienti da inizio anno a 124.202 (+27% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 ottobre 2024 è di 1.635.980, dato che già include la chiusura di circa metà dei conti UK in vista della definitiva uscita dal business in Gran Bretagna.

Fineco: ricavi a +7,3%

Qualche giorno fa Fineco ha reso noto che i ricavi sono pari a 984,1 milioni di euro saliti a +7,3% a/a, trainati dall’Investing (+11,7% a/a) grazie all’effetto volumi e al crescente contributo di Fineco Asset Management, dal brokerage (+11,4% a/a) e dal margine finanziario (+6,4% a/a). I costi operativi sono pari a 239,1 milioni, +10,8% a/a, mentre il Cost/Income ratio è pari al 24,3%, a conferma della leva operativa della banca. L’utile netto di Fineco Bank è pari a 490 milioni, in crescita del 7,9% a/a.

Inoltre l’istituto ha rilasciato un outlook migliorato, con ricavi attesi a livelli record nel 2024, con un miglioramento del mix a favore delle commissioni grazie ai ricavi investing, per cui è previsto incremento dei ricavi low double digit nel 2024 rispetto al 2023 (con effetto mercato neutro). Per il 2025 atteso un incremento dei ricavi low double digit rispetto al 2024 (con effetto mercato neutro). Le Commissioni banking sono attese nel 2024 in linea con il 2023 e in lieve calo nel 2025 a causa della nuova regolamentazione sui bonifici istantanei.