Fineco: ad ottobre raccolta netta raddoppia a 1 mld. Per fine anno attesi numeri record

Ad ottobre raddoppia su base annua la raccolta di Fineco Bank stimata in circa 1 miliardo di euro, mentre la raccolta gestita è stimata a circa 430 milioni (di cui raccolta retail di FAM pari a circa 460 milioni). Questi alcuni dei dati resi noti oggi da Fineco che ha approvato i risultati al 30 settembre 2024.

Alessandro Foti, amministratore delegato di FinecoBank ha evidenziato:

“I dati del terzo trimestre confermano come Fineco si mantenga all’interno di un percorso di crescita che coinvolge tutte le aree di business. Le soluzioni proposte dalla nostra rete di consulenti finanziari, grazie al supporto di Fineco Asset Management e alla piattaforma di consulenza evoluta, continueranno ad alimentare l’incremento delle commissioni investing. Contemporaneamente, l’ampliamento della base clienti consente al brokerage di mantenersi su livelli elevati. La stima dei dati di raccolta per il mese di ottobre è in linea con questo scenario, mettendo Fineco nelle condizioni ideali per chiudere il 2024 con un nuovo record di profitti.

Fineco: ricavi a +7,3% su base annua

I nuovi clienti nel mese sono pari a 15.083 (+27,9% a/a), mentre i ricavi brokerage sono stimati a circa 18 milioni di euro.

Nel dettaglio Fineco ha reso noto che i ricavi sono pari a 984,1 milioni di euro saliti a +7,3% a/a, trainati dall’Investing (+11,7% a/a) grazie all’effetto volumi e al crescente contributo di Fineco Asset Management, dal brokerage (+11,4% a/a) e dal margine finanziario (+6,4% a/a).

I costi operativi sono pari a 239,1 milioni, +10,8% a/a, mentre il Cost/Income ratio è pari al 24,3%, a conferma della leva operativa della banca. L’utile netto di Fineco Bank è pari a 490 milioni, in crescita del 7,9% a/a.

Fineco AM: masse gestite a 34,8 miliardi

L’istituto milanese ha reso noto inoltre che le masse gestite di Fineco Asset Management sono pari a €34,8 miliardi, di cui €23,3 miliardi relativi a classi retail (+25,7% a/a) e € 11,5 miliardi relativi ai fondi sottostanti dei wrapper (classi istituzionali, +8,5% a/a). Inoltre continua la robusta acquisizione di nuovi clienti, pari a 109.119 nei nove mesi (+26,5% a/a), portando il totale a 1.638.936 clienti

Fineco Asset Management inoltre continua lo sviluppo della gamma di prodotti, con il lancio di una nuova versione del Global Credit Coupon, per consentire alla clientela un’esposizione al reddito fisso insieme alla protezione del capitale, e della nuova versione della strategia di decumulo Global Defense Target Passive, che si pone l’obiettivo di accompagnare gradualmente i clienti verso l’azionario.

Fineco: migliora outlook, atteso utile netto record

Inoltre l’istituto ha rilasciato un outlook migliorato, con ricavi attesi a livelli record nel 2024, con un miglioramento del mix a favore delle commissioni grazie ai ricavi investing, per cui è previsto incremento dei ricavi low double digit nel 2024 rispetto al 2023 (con effetto mercato neutro). Per il 2025 atteso un incremento dei ricavi low double digit rispetto al 2024 (con effetto mercato neutro). Le Commissioni banking sono attese nel 2024 in linea con il 2023 e in lieve calo nel 2025 a causa della nuova regolamentazione sui bonifici istantanei.

Confermata inoltre l’attesa di un dividendo per azione in rialzo nel 2024. Per quanto riguarda la distribuzione del capitale in eccesso, la banca si prenderà più tempo, poiché sta aumentando la probabilità di una crescita del business superiore alle aspettative. Attesa infine una raccolta robusta, di alta qualità e una maggiore componente di gestita e diretta, nonchè la prosecuzione del forte trend di crescita dei nuovi clienti.