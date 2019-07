Fideuram-Intesa Pb: a giugno la raccolta tocca 1,9 miliardi

Nel mese di giugno Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha raccolto 1,9 miliardi di euro di nuove masse, raggiungendo così un totale di 4,5 miliardi di raccolta netta dall’inizio dell’anno.

Secondo quanto reso noto dalla società al risultato del mese di giugno hanno contribuito le reti della Divisione Private di Intesa Sanpaolo: Fideuram con una raccolta netta superiore ai 600 milioni di euro , Intesa Sanpaolo Private Banking con circa 1 miliardo e Sanpaolo Invest con più di 200 milioni di euro.

“Si tratta di un risultato di assoluto rilievo – sottolinea Paolo Molesini amministratore delegato e direttore generale di Fideuram – ISP PB – che conferma l’eccezionale professionalità delle nostre reti e la capacità di proseguire un percorso di crescita e di sviluppo. Una raccolta di tali dimensioni testimonia la capacità di offrire alla clientela più sofisticata ed esigente – tramite i nostri 6.000 private banker – il supporto di consulenza necessario in condizioni di mercato complesse e volatili. La nostra gamma di offerta si è dimostrata, anche in questa fase, completa e diversificata, in grado di fornire il miglior supporto per la gestione finanziaria e patrimoniale dei nostri clienti.”