Fideuram inaugura una nuova sede a Treviso: scelta strategica per la crescita

Con l’inaugurazione dei nuovi uffici, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking consolida la propria presenza a Treviso, rinnovando il legame con il territorio e puntando su una consulenza sempre più vicina ai clienti. La cerimonia, che ha riunito oltre 180 ospiti e i vertici dell’istituto, ha segnato l’apertura di un ambiente moderno e funzionale, pensato per favorire l’interazione e il supporto finanziario ai clienti della regione. “Una scelta strategica per essere vicini al tessuto economico e sociale della città”, ha sottolineato l’Area Manager Giuseppe Michieli.

I nuovi uffici a Treviso

Fideuram ha aperto ufficialmente le porte dei nuovi uffici a Treviso, situati in Viale Nino Bixio 1, segnando l’inizio di una nuova fase per la consulenza finanziaria nella città veneta. L’edificio offre un ambiente moderno e accogliente, pensato per favorire l’interazione tra consulenti e clienti. All’inaugurazione hanno partecipato tantissimi ospiti tra cui, in rappresentanza dei vertici di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, l’Amministratore Delegato Lino Mainolfi, l’Area Manager Giuseppe Michieli, il Responsabile della Rete e del Coordinamento Commerciale Andrea Ghidoni e il Responsabile Coordinamento Reti Consulenti Finanziari Stefano Gallizioli. In rappresentanza della Regione Veneto è intervenuta Sonia Brescacin, Consigliere Regionale. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte anche Roberto Borsato, Consigliere Provinciale della Provincia di Treviso e Rosanna Vettoretti, Assessore Comunale della Città di Treviso.

Il supporto ai consulenti

I nuovi uffici sono stati progettati per garantire spazi più ampi e funzionali, creando un ambiente ideale per i consulenti finanziari di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Qui, il team avrà la possibilità di accogliere e assistere i clienti in modo ancora più efficace. In provincia di Treviso operano 81 private banker Fideuram che gestiscono un totale di 2,6 Mld€ di risparmi, di cui 30 professionisti lavorano nella nuova Sede.

La strategia di Fideuram