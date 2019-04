Fideuram e Sanpaolo Invest partner della “Rolex Capri Sailing Week 2019”

Per il terzo anno consecutivo Fideuram e Sanpaolo Invest sono partner della “Rolex Capri Sailing Week 2019”, che si svolgerà tra Napoli e Capri dal 10 al 18 maggio. La Rolex Capri Sailing Week comprende la regata dei Tre Golfi, con un percorso di 150 miglia e una serie di regate costiere fra le boe nelle acque di Capri. Giovedì 9 maggio, i private banker delle reti Fideuram e Sanpaolo Invest inviteranno i propri clienti a una serata di gala al Borgo Marinari – presso i “Cantieri Powerboat”, sull’isolotto di Megaride – durante la quale verrà presentato il Trofeo Fideuram abbinato alla regata dei Tre Golfi. Ad allietare la serata l’esibizione del Gruppo musicale “That’s Napoli Show” diretto dal maestro Carlo Morelli.

Giorgio Pietanesi (nella foto), area manager Sud Italia delle reti Fideuram e Sanpaolo Invest ha così commentato: “Anche quest’anno Fideuram e Sanpaolo Invest scendono in mare, nelle acque di uno dei Golfi più belli del mondo, perché condividono i valori di questa meravigliosa passione. Pianificare la gestione di un patrimonio è come affrontare una regata e il private banker, al pari di uno skipper, deve proporre una rotta, verificare l’itinerario e, se necessario, saper correggere il percorso, al momento opportuno. Occorre andare a vele spiegate quando il vento dei mercati è in poppa, ma anche saper come intervenire quando i mercati cambiano direzione. Sono tutte componenti della nostra professione che si legano, in maniera indissolubile, con l’entusiasmante mondo della vela. Questo impegno costante – conclude Pietanesi – ci viene riconosciuto ed è particolarmente apprezzato dai 37mila clienti presenti in Campania e serviti da oltre 270 consulenti finanziari delle due Reti che operano attraverso 25 uffici e gestiscono, complessivamente, 5 miliardi di euro di asset under management”.